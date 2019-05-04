廚餘量增 台東縣廚餘廠擋土牆負荷不了倒塌

2019-05-04 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東縣廚餘堆肥廠因廚餘量增加，導致昨天前處理區與濾水區的擋土牆不堪負荷倒塌，廚餘堆像土石流外溢廠區內。圖／台東縣環保局提供 分享 facebook 台東縣4月1日起養豬戶禁餵廚餘後，市區廚餘幾乎湧入台東縣廚餘堆肥廠，但因廚餘量增加，導致昨天前處理區與濾水區的擋土牆不堪負荷倒塌，廚餘堆像土石流外溢廠區內。台東縣環保局表示，預計要停工2至3週，無法處理廚餘，已通知公所維修期間，廚餘必須進掩埋場掩埋。

環保局長謝清泉表示，廠區今天開始停工維修3周，前處理區與濾水區的擋土牆倒塌原因，主要是廚餘量大增，原本每日約10公噸的量，在4月1日養豬戶禁餵廚餘後，增加到每日23公噸，足足多了13公噸，加上堆肥廠設施已老舊，使得擋土牆倒塌，維修期間廚餘只能暫進掩埋場處理。