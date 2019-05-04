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外面下大雨世大運社宅屋內也下雨 居民苦不堪言

2019-05-04 12:45聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北市林口世大運選手村社會住宅今年3月辦入厝嘉年華，行政院副院長陳其邁不僅來參加，致詞時更提到能入住這社宅很幸福，未料前幾天接連豪大雨，竟造成社宅屋內的廁所也下起小雨，讓居民苦不堪言。

新北市議員蔡淑君指出，接到住在選手村社宅C區的民眾申訴，5月1日當天北台灣下雨豪大雨，廁所內竟從天花板的電燈出現漏水狀況，根本就是「外面下大雨，屋內下小雨」。

新北市林口世大運選手村社會住宅，因前幾天接連豪大雨，竟造成社宅屋內的廁所也下起小...
新北市林口世大運選手村社會住宅，因前幾天接連豪大雨，竟造成社宅屋內的廁所也下起小雨，讓居民苦不堪言。圖／市議員蔡淑君提供
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