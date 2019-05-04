外面下大雨世大運社宅屋內也下雨 居民苦不堪言

2019-05-04 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市林口世大運選手村社會住宅今年3月辦入厝嘉年華，行政院副院長陳其邁不僅來參加，致詞時更提到能入住這社宅很幸福，未料前幾天接連豪大雨，竟造成社宅屋內的廁所也下起小雨，讓居民苦不堪言。