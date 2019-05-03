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影／閩南語流行音樂教父再創5新歌 明天在九份發表

2019-05-03 19:23聯合報 記者吳淑君╱即時報導

5月5日九份媽祖，前一天5月4日下午2點半，在昇平戲院還有2019九份媽祖音樂季，有閩南語流行音樂教父之稱的林垂立，將發表5首新歌，免費進場，座位有限請提早入席。

大家耳熟能詳的「車站」就是林垂立寫給張秀卿的歌，他也是打造出蔡小虎、蔡秋鳳、張秀卿、彭立等閩南語流行歌后及歌王的音樂創作人，林垂立自己也很會唱，第二屆「九份媽祖音樂季」，是林垂立為媽祖而唱的音樂會，他將率領菅芒花樂團現場演出。

《車站》、《春夏秋冬》、《一步一腳印》、《想厝的心情》將以重新編曲的曲風，呈現出更具豐厚的音樂層次及情感連結，且由作者親自演唱詮釋，更可一窺了解當時原創動力原由。

林垂立的新歌《媽祖》、《靠自已骨頭長肉》、《幸福》、《船來船往》、《心情尾班車》，會在明天率先發表，讓民眾一飽耳福。

林垂立從小在基隆田寮河畔月眉路長大，兒時聆聽父親吹奏口琴，啟發他對音樂的熱愛，由於家鄉月眉路是採媒礦區，採礦人樂天知命，礦區到了晚上飲酒作樂，歌聲、音樂此起彼落，也讓林垂立從小薰陶，自小學五年級即立志從事音樂之路。

林垂立的作品具有深厚的文化底蘊和背景故事與情感連結，他長年往返於兩岸間，為音樂的傳承、創作和音樂文化產業之發展投注了許多心力。

106年瑞芳老街邀他返鄉開歌唱班，每次開課都吸引許多來自雙北和基隆市民眾報名，已有逾百名學生，讓瑞芳小鎮成為音樂悠揚的城鄉，也發展了令人激賞的演出團隊。

有閩南語流行音樂教父之稱的林垂立，新寫的5首新歌，明天下午2點半，要在九份昇平戲...
有閩南語流行音樂教父之稱的林垂立，新寫的5首新歌，明天下午2點半，要在九份昇平戲院率先發表。圖／林垂立提供
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有閩南語流行音樂教父之稱的林垂立，新寫的5首新歌，明天下午2點半，要在九份昇平戲...
有閩南語流行音樂教父之稱的林垂立，新寫的5首新歌，明天下午2點半，要在九份昇平戲院率先發表。圖／林垂立提供
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有閩南語流行音樂教父之稱的林垂立，新寫的5首新歌，明天下午2點半，要在九份昇平戲...
有閩南語流行音樂教父之稱的林垂立，新寫的5首新歌，明天下午2點半，要在九份昇平戲院率先發表。圖／林垂立提供
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媽祖九份瑞芳

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