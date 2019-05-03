汐止金龍湖清淤 用淤泥做太空包護坡

2019-05-03 20:45 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止金龍湖一直以來都有淤積問題，市府水利局就會勘，因泥沙也不能外運，要做成太空包鞏固邊坡，一舉兩得。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止金龍湖一直以來都有淤積問題，湖面越來越小也讓地方很擔心，今(3)日下午市府水利局就會勘，包括市議員、里長都來參加，因為清出來的泥沙也不能外運，會勘也要求做成太空包鞏固邊坡，一舉兩得。

汐止金龍湖是新北第一大湖也是重要的風景區，好天氣吸引不少人來散步休閒，也成了觀光景點，不過，長期以來，因為上游泥沙不斷沖刷下來，嚴重淤積也讓地方很苦惱，湖蓮里長曾連福說，最重要的原則，我們不要讓金龍湖越來越小。

市議員廖先翔表示，因為淤積的部分，都是從其他邊坡沖刷下來的，那我是建議，因為如果要將土石外運的話，工程費會很大、可行性也有問題，是不是將沈下來的泥沙用太空包的方式做在護岸的地方，一部分鞏固護岸，一部分也防止泥沙沖刷下來，減緩金龍湖淤積的程度。

市議員張錦豪指出，怎麼樣讓金龍湖永續保存下來，如何讓他環境優美，也讓淤積問題解決，這次我有提出一個建議，希望市府水利局找專家，將湖週邊的水土保持、還有源頭，做一個整體性的通盤檢討。

市議員周雅玲服務處主任林三吉說，今天的結論就是把多餘的泥土做成土包，因為泥沙不能運出去，就做成兩岸的護河土包，那目前已經有填土的地區，地方建議做成公園。市議員白珮茹服務處秘書周文靜表示，今天來關心金龍湖淤積的問題，希望新北市政府有經費，能夠在源頭的地方做一個沈沙池，讓沙不會每天都流入湖中。