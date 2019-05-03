北市有交通公園？議員批：沒宣傳已成蚊子公園

2019-05-03 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市交通局斥資211萬元興建「交通公園」，規畫教學區，讓學童模擬道路情境，體驗交通安全，建立交通常識。市議員秦慧珠下午在議會質詢時指出，啟用至今，僅12校、280多名學童使用，她發現交通公園因位置不佳，「藏在」廣大的青年公園中，加上宣傳不足，成了蚊子公園。

秦慧珠說，市府花了211萬元，僅280多名學童使用，平均1個孩子花1萬元，根本是浪費，有夠丟臉。交通局長陳學台說，會再廣為宣導，並在青年公園中增加指標。

秦慧珠說，她接獲民眾反映，得知台北市有交通公園，專程帶孩子去體驗，沒想到搭公車到了青年公園，青年公園太大，根本找不到交通公園在哪，由於先天位置不佳，缺乏指標，在青年公園周邊都找不到交通公園這4個字，且詢問當地人，竟然也沒人知道。

民眾說，公園沒有指標，好不容易找到，竟是「藏在」青年公園最角落的地方，公園裡也沒幾項設施，標示牌太高，還要抱著小孩子才看得到，孩子也抱怨交通公園好無聊，最後敗興而歸。

此外，教學用告示牌或行人號誌按鈕的高度，也只適合成人、國小高年級學生的身高視線，對於國小低年級、幼稚園以下兒童皆需由家長抱著看、抱著翻號誌牌，家長孩子都很累。