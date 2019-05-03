把握黃金救治時間 新北增設鳳鳴消防分隊

2019-05-03 17:36 中央社 新北3日電



新北市政府將於鳳鳴國小旁增設鳳鳴消防分隊，預計編制36名消防人員，最快民國112年就能完工，同時鳳鳴派出所也將搬遷到鳳鳴消防分隊對面，最快110年年底就能完工進駐。

新北市政府城鄉發展局局長黃一平表示，考量鳳鳴地區人口日漸稠密，綜合評估防護距離、地理區位、用地取得等因素後，將於鳳鳴國小旁機關用地增設鳳鳴消防分隊。

除此之外，新北市政府警察局三峽分局下的鳳鳴派出所，也將搬遷至鳳鳴消防分隊對面，提供鳳鳴地區治安維護，共同守護市民之生命財產安全。

新北市政府消防局表示，鳳鳴消防分隊預計110年5月動工，最快112年完工進駐，初步規劃從第5大隊調派人力，包括新進人力，共派駐36名消防人員。

消防局表示，由於鶯歌鳳鳴地區在新北市和桃園市交界處，每當發生救護、消防案件，都是由鶯歌消防分隊或桃園市的大林分隊出勤，鳳鳴消防分隊成立後，將能解決救護路程遠、時間長的問題，把握黃金救治時間，提升救護案件的成功率。

新北市政府警察局後勤科科長周振安表示，鳳鳴派出所的新建規劃設計已經完成，待三峽分局審查通過後就能準備開標、發包動工，最快110年年底能完工進駐，他表示，由於鳳鳴派出所現址仍是租用私人土地，搬遷後除了能有更好的辦公環境，1年也能省下約新台幣30萬元租金。