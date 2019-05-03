新北護理獎頒獎 全場黃絲帶挺部北大火護理師

2019-05-03 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市第7屆護理傑出獎今下午頒獎典禮，全場上百位獲獎護理人員都在胸前繫黃絲帶，台北醫學大學護理學系院長周桂如、護理出身的立委陳靜敏更在手臂綁「天使救人 護理無罪」黃絲帶，力挺日前衛福部台北醫院大火被起訴的2護理師，呼籲護理「回歸專業」，陳靜敏更指出，這會期有望修消防法。

護理傑出獎包括護理貢獻獎、教研貢獻獎及特殊貢獻獎共45人，及優良護理人員92人，全場都繫黃絲帶。新北市長侯友宜今親自出席頒獎，他表示，自己以前也是站在第一線的人員，對於現場「第一線的戰士」非常有感觸，他以自己曾任刑警為例，感慨有時「子彈不夠多」，卻要扛責任。

陳靜敏表示，聽到侯友宜提到第一線人員辛苦，遵照SOP，可是願意犧牲奉獻的同仁遵照了SOP，會不會因此犧牲？她指出，部北醫大火事件對被起訴護理人員非常不捨，更難過的是，這件起因到底是制度問題？還是人為問題？需從立法層面徹底解決。

陳靜敏表示，最新進度是今早黨團協商消防法，雖不是討論護理界一直想改變的消防法13條、消防法施行細則第14條，但她就進去提護理人員急於要修正，她表示，有超過15.5萬人的連署，要告訴大家「這個議題沒辦法再等下去」，預計「會在這個會期修正防火管理機制」。