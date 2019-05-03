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北市惜食廚房11月試營運 4萬份餐點供應弱勢

2019-05-03 16:34聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

扶輪社3520地區「惜食台灣行動計畫」今日在新北市板橋扎根，經公開投標程序取得取得北市府一塊位於板橋的閒置基地興建中央廚房及惜食倉儲，今年11月起試營運，未來每年要供應4萬份餐點給北市社會局，照顧弱勢團體或老人共餐

社會局說，近年社會局廣設老人共餐聚點，社會局也一直在思考建立中央廚房的概念，但是評估以政府力量很難有足夠經費投入，而這個場地，本來是台北市環保局的，局處間協調時，認為可將用地移撥給社會局，再廣徵民間有力量的團隊發展惜食廚房，因此去今年以公開投標的方式徵選民間團隊進駐。

社會局表示，為了興建惜食廚房，耗時2年溝通協調、釐清法令上的疑慮。這一塊地將近400坪，建物兩層樓，一般可能要上百萬租金，因此標案設計必須是公益性合作，得標團隊需自行修繕老舊的場地，折衷透過較低廉的地租，徵求願意入駐的團隊。並有附帶條件，包括作中央廚房，要每年供應至少4萬份餐點給社會局供應弱勢家庭或是共餐聚點，第一期簽約3年，可續約3年。

此外，未來將修繕該處空間，募集食材，建立臺北市送餐據點及運送規畫，辦理惜食講座，並提供弱勢民眾廚藝培訓，以增加就業機會。

近年廣設老人共餐聚點，社會局也一直在思考建立中央廚房的概念，扶輪社3520地區「...
近年廣設老人共餐聚點，社會局也一直在思考建立中央廚房的概念，扶輪社3520地區「惜食台灣行動計畫」今日在新北市板橋扎根，興建中央廚房及惜食倉儲。圖／北市社會局提供
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老人共餐弱勢家庭

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