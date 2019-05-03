北市領頭餐廳企業簽署「惜食公約」目標年減3％廚餘量

2019-05-03 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



北市府今日下午領頭19家企業、123家餐廳首次響應「惜食公約」，業者包括寒舍艾美、台北喜來登大飯店、晶華國際酒店，餐飲業包括瓦城、欣葉，量販業者則有好市多、家樂福和餐盒業者等共同簽署「惜食公約」，包括透過鼓勵顧客吃多少、點多少，落實廚餘回收或處理前先行瀝乾等行動，以每年減量3%廚餘為目標，力行惜食。

台北市副市長彭振聲表示，他以前小時候食物掉到地上也要撿起來吃，這代表以前的人非常惜食，畢竟當時生活、經濟情況沒這麼好，現在就不一樣了，台灣每天餐桌上有3分之1的食物變成廚餘，每年產生180萬噸廚餘，如果用1公尺高、150公升的廚餘桶，可以疊1200喜馬拉雅山這麼高。

彭振聲說，北市府去年減低9%廚餘量，如果可以減低到20%是最好，目前全世界70億人口中有10億的飢餓人口，透過「用餐八分飽，兩分助人好」的口訣，在生活中力行「想好再買、想好再煮、想好再點」，一同響應惜食，也避免浪費食物之餘對環境造成汙染。

台北市餐盒食品公會理事長陳明信現場以小黃瓜為例，他指出，小黃瓜直的跟彎的擺在貨架上，一般民眾都會買直的，彎的醜蔬果就是所謂「格外品」，跟賣相好的「規格品」，其實做到餐點裡，美味跟營養價值都是一樣的，彎的小黃瓜就是要切成丁，或打成泥變小黃瓜醬，做潤餅時則是刨成絲。

這份惜食公約指出，根據聯合國農糧組織（FAO）研究顯示，全球3分之1食物遭到浪費或損壞，總量達13億噸，造成大量經濟損失和龐大的環境成本。依據行政院環保署統計，106年國內廚餘量達55萬噸，其中近五成是由消費者及餐廳丟棄。

浪費食物不僅是道德問題，更已造成龐大的經濟損失與環境成本，我們必須更加珍惜食物，調整觀念與生活習慣減少浪費食物。參與的業者將與台北市環保局合作，承諾致力於惜食八大公約。