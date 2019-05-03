親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南鐵東移迫遷案
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

最新民調：綠白無人能敵韓國瑜 賴清德勝郭台銘

北市領頭餐廳企業簽署「惜食公約」目標年減3％廚餘量

2019-05-03 16:15聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

北市府今日下午領頭19家企業、123家餐廳首次響應「惜食公約」，業者包括寒舍艾美、台北喜來登大飯店、晶華國際酒店，餐飲業包括瓦城、欣葉，量販業者則有好市多、家樂福和餐盒業者等共同簽署「惜食公約」，包括透過鼓勵顧客吃多少、點多少，落實廚餘回收或處理前先行瀝乾等行動，以每年減量3%廚餘為目標，力行惜食。

台北市副市長彭振聲表示，他以前小時候食物掉到地上也要撿起來吃，這代表以前的人非常惜食，畢竟當時生活、經濟情況沒這麼好，現在就不一樣了，台灣每天餐桌上有3分之1的食物變成廚餘，每年產生180萬噸廚餘，如果用1公尺高、150公升的廚餘桶，可以疊1200喜馬拉雅山這麼高。

彭振聲說，北市府去年減低9%廚餘量，如果可以減低到20%是最好，目前全世界70億人口中有10億的飢餓人口，透過「用餐八分飽，兩分助人好」的口訣，在生活中力行「想好再買、想好再煮、想好再點」，一同響應惜食，也避免浪費食物之餘對環境造成汙染。

台北市餐盒食品公會理事長陳明信現場以小黃瓜為例，他指出，小黃瓜直的跟彎的擺在貨架上，一般民眾都會買直的，彎的醜蔬果就是所謂「格外品」，跟賣相好的「規格品」，其實做到餐點裡，美味跟營養價值都是一樣的，彎的小黃瓜就是要切成丁，或打成泥變小黃瓜醬，做潤餅時則是刨成絲。

這份惜食公約指出，根據聯合國農糧組織（FAO）研究顯示，全球3分之1食物遭到浪費或損壞，總量達13億噸，造成大量經濟損失和龐大的環境成本。依據行政院環保署統計，106年國內廚餘量達55萬噸，其中近五成是由消費者及餐廳丟棄。

浪費食物不僅是道德問題，更已造成龐大的經濟損失與環境成本，我們必須更加珍惜食物，調整觀念與生活習慣減少浪費食物。參與的業者將與台北市環保局合作，承諾致力於惜食八大公約。

包括支持廚餘減量及珍惜食物相關行動，配合張貼珍惜食物標語、宣導海報、設置桌牌或執行其他宣導方式，鼓勵顧客吃多少，點（拿）多少，主動告知客人適量點（取）餐，鼓勵顧客打包剩食，廚房善用格外品，推廣從業人員惜食教育，落實食材適量進貨、妥善儲存及效期控管，落實廚餘回收或處理前先行瀝乾，以及配合台北市廚餘減量行動計畫，廚餘以每年減量3%為目標，全力減少廚餘產生。

「格外品」醜蔬果。記者魏莨伊／攝影
「格外品」醜蔬果。記者魏莨伊／攝影
分享
台北市副市長彭振聲（中）與環保局副局長盧世昌（左）、台北市餐盒食品公會理事長陳明...
台北市副市長彭振聲（中）與環保局副局長盧世昌（左）、台北市餐盒食品公會理事長陳明信（右）一起用醜蔬果製作潤餅。記者魏莨伊／攝影
分享
北市府今日下午領頭19家企業、123家餐廳首次響應「惜食公約」。記者魏莨伊／攝影
北市府今日下午領頭19家企業、123家餐廳首次響應「惜食公約」。記者魏莨伊／攝影
分享
「惜食公約」。記者魏莨伊／攝影
「惜食公約」。記者魏莨伊／攝影
分享

廚餘北市

相關新聞

新北賞桐輕小旅 相揪好友假日來看五月雪

2019-05-03 13:09

北市公車內性騷擾案頻傳 議員批：車內監視器不夠

2019-05-03 15:54

九份迓媽祖看鑾轎爬樓梯奇景 想拍好照提前2小時卡位

2019-05-03 14:53

惜食台灣行動協會成立中央廚房 每天2千便當供弱勢

2019-05-03 14:11

影／雙和醫院B基地動工 兩棟大樓2022年完工

2019-05-03 12:34

大批養殖漁民反光電 黃偉哲盼台電與居民妥善協商

2019-05-03 12:20

柯自爆發言人薪資僅5萬8 林昆鋒：香蕉只能請得起猴子

2019-05-03 11:51

「你要變成柯黑媒體？」柯文哲：我對假新聞實在受不了

2019-05-03 11:36

柯文哲海選徵才薪資58K 是磨練的位置要「吃苦耐勞」

2019-05-03 11:21

都更減稅大利多 北市率先實施

2019-05-03 11:20

為何不找林昆鋒回任發言人？柯文哲：5萬8實在太低了

2019-05-03 11:02

比照基隆補助除濕機？ 環保局：新北需求較低暫無計畫

2019-05-03 10:38

北市國小遊具 每5座就1座超過年限

2019-05-03 00:36

台大擬窄巷蓋旅店 師大商圈居民抗議

2019-05-03 00:32

北市臨托起跑 6幼兒園可照顧

2019-05-03 00:14

抽獎兼廣告 新北行銷庇護工場商品

2019-05-02 23:55

新北高工新大樓建地下停車場 盼同時施工

2019-05-02 23:53

林口交流道A南出匝道新迴轉道 上路2天使用偏低

2019-05-02 23:48

新北「通血管」 6大交通瓶頸將陸續紓解

2019-05-02 23:41

手繪報兩岸聯賽 「為城市代言」 10日截止報名

2019-05-02 23:37

北市府活化艋舺龍山文創B2 議員批：假日一片死寂

2019-05-02 21:58

新北敬老卡下月可搭北捷 桃市議員爭取跟進

2019-05-02 18:34

韓國瑜向中和人喊話 到高雄跟「國瑜」聯絡

2019-05-02 18:05

新北高工地下停車場經費沒問題 地上教學樓尚無著落

2019-05-02 16:31

板橋仁愛新村道路破舊使人受傷 議員葉元之促成翻新

2019-05-02 14:48

新北局交通長視察林口交流道 建議桃園也更改號誌

2019-05-02 13:46

提高商品能見度 新北庇護工場祭出抽大獎促銷

2019-05-02 12:30

新北免費成人健檢搭配肝癌、大腸癌 鼓勵市民來首篩

2019-05-02 12:07

北市6所非營利幼兒園 提供臨時照顧服務

2019-05-02 12:02

新北拍野生動植物抽電動自行車 5月5日截止

2019-05-02 11:27

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

韓國瑜留不住！綠轟「家臣」 土開總經理程建騰請辭

2019-05-03 10:27

未婚波麗士照過來！鏡頭廠董座擇婿條件須警察

2019-05-03 12:14

南鐵東移今強拆 地主：這是我的土地 我半毛錢都不要

2019-05-03 08:30

洪慈庸批不顧后里 楊瓊瓔：不像林佳龍把花博一分為三

2019-05-02 19:50

久等了！桃園經國轉運站6日啟用 每天營運330班次

2019-05-03 12:11

韓國瑜向中和人喊話 到高雄跟「國瑜」聯絡

2019-05-02 18:05

為何不找林昆鋒回任發言人？柯文哲：5萬8實在太低了

2019-05-03 11:02

南鐵東移迫遷 徐世榮：蔡總統還記得您說過的話嗎？

2019-05-03 08:28

今天不拆了！南鐵東移引陳抗 鐵道局：暫緩拆除再溝通

2019-05-03 10:35

彰化縣警局人事大風吹 分局長吹完換偵查隊長吹

2019-05-03 14:55

基隆13年來最大筆土徵稅2.5億元 中和羊毛賣土地廠房

2019-05-02 21:17

敬老卡搭台北捷運 新北可以 桃園也要

2019-05-02 23:39

澄清絕沒急拆 南市府：依法院判決

2019-05-02 23:44

台鐵屏東、潮州站新建完工後 周邊店面兩樣情

2019-05-03 14:34

新北「通血管」 6大交通瓶頸將陸續紓解

2019-05-02 23:41

「你要變成柯黑媒體？」柯文哲：我對假新聞實在受不了

2019-05-03 11:36

解二階輕軌爭議 韓國瑜提5方案

2019-05-02 23:13

新北敬老卡下月可搭北捷 桃市議員爭取跟進

2019-05-02 18:34

影／高雄推廣軍事觀光 韓國瑜笑稱：若挖到寶可幫償債

2019-05-02 18:03

按一下鈕 高市等公車免招手

2019-05-02 23:22

南鐵拒遷戶今強拆 自救會向總統求救

2019-05-02 23:39

都更減稅大利多 北市率先實施

2019-05-03 11:20

影／雙和醫院B基地動工 兩棟大樓2022年完工

2019-05-03 12:34

宜蘭好玩 三星安農溪泛舟季登場了

2019-05-03 09:02

營造巷弄美學 南郭宿舍群讓人驚豔

2019-05-02 19:57

柯自爆發言人薪資僅5萬8 林昆鋒：香蕉只能請得起猴子

2019-05-03 11:51

柯文哲海選徵才薪資58K 是磨練的位置要「吃苦耐勞」

2019-05-03 11:21

南鐵強拆暫緩 黃偉哲：建議全區公告拆除避免爭議

2019-05-03 12:12

「網美」拍照裝可愛 害慘南美館二館

2019-05-02 23:35

大批養殖漁民反光電 黃偉哲盼台電與居民妥善協商

2019-05-03 12:20

中市將標售清水鰲峰段公有地 挨批

2019-05-02 23:35

信不信？這裡的火葬爐坑無塵無味 還像飯店的電梯間

2019-05-03 08:21

南鐵地下化今開拆 居民：搶救百年古井清代古牆

2019-05-03 09:33

彰化交通3建設 林佳龍：加速推動

2019-05-02 23:35

客雅溪水岸步道最後一段動工 享受漫步河岸的幸福感

2019-05-02 17:35

桃市4小學創新雙語教學成效好 老校起死回生

2019-05-02 22:18

「反對種電！」台南逾500漁民抗議 憂破壞生態

2019-05-03 11:07

高山挖成禿頭 台14甲防落石工程暫停

2019-05-03 00:37

影／韓國瑜明天參加春吶 上台唱「讀你」

2019-05-03 11:54

反南鐵東移自救會民進黨前抗議 賴清德蔡英文都挨批

2019-05-03 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top