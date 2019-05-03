向天下徵才 柯文哲重申方向是對的

2019-05-03 15:10 中央社 台北3日電



台北市長柯文哲昨天在臉書貼文，要海選徵才，將徵求4人進市府「一起早起七點半開會」，引發熱議。他今天指出，向天下徵才的方向是對的，細節可以再討論。

柯文哲昨天在臉書貼文，徵求聘用主任研究員1名、研究員2名與約僱人員1名，聘用主任研究員薪水為新台幣5萬8858元、聘用研究員薪水為5萬2872元、約僱人員薪水為3萬1175元。

柯文哲今天上午接受媒體聯訪時表示，觀光傳播局長劉奕霆兼任發言人，過去幾年來做得不錯，但「君子不器」後，發現劉奕霆兼職的業務太多，處理不完。

他說，他的政治理念是開放政府、全民參與、公開透明，講給他人聽，同時也必須自我實踐，讓年輕人透過海選進台北市政府，而非透過裙帶關係或政黨關係，「天下徵才是一種政治理念」。

對於宅神朱學恆質疑先前舉辦海選的人才一個不剩，柯文哲表示，「總是會有進進出出，所以還是一個態度」，人選條件沒有預設立場、沒有對錯，只有適合與否。

有網友在臉書留言，認為可找前競辦發言人林昆鋒回鍋，柯文哲說，「問題是5萬8實在是太低了」。

另外，柯文哲最近在網路上的聲量明顯較低，他表示，每個時代有自己流行的東西，要持續更新，「不能永遠當網紅，我倒覺得網紅做到一個程度，就要思考下一個升級計畫」。