母親節做公益 李西東義賣捐弱勢團體

2019-05-03 15:12 中央社 台中3日電



母親節即將到來，台中市愛心攤商李西東今天指出，已經連續10年舉辦的香菇丸義賣活動，將於6日登場，祭出1000斤香菇丸，義賣所得全數由台中市社會局轉交弱勢團體。

每年農曆春節都推出百元年菜讓大家可以平價享用豐盛圍爐宴的李西東，為表達對母親的孝心，在母親節前夕，已連續多年在台中市第五市場舉辦香菇丸買1送1的義賣活動。

許多老客戶1個多月前就在詢問，因為李西東的產品真材實料，現在可以1斤的價錢買到2斤香菇丸，又可以幫忙做公益，李西東說，最近常常接到電話詢問義賣活動日期，預定6日上午9時起開賣。

李西東指出，當初是因為母親發生車禍獲得一筆賠償金，為了讓這筆賠償金更有意義，他遵從母親的意思，將賠償金拿出來做公益，於是舉辦義賣活動，回饋老客戶，又能幫助弱勢團體。

由於義賣活動已經做出口碑，李西東說，雖然活動時間是上午9時開始，但許多客戶7時就來排隊，往往開賣不到1小時，1000斤的香菇丸就被搶買一空，今年義賣所得將全數由社會局轉交給十方啟能中心。

此外，已經連續第6年舉辦「愛的蛋糕傳送計畫～買1捐1」活動的台中長榮桂冠酒店表示，只要在10日前購買任一款母親節蛋糕，飯店就相對捐1個蛋糕送給弱勢家庭，這些年來看到媽媽收到蛋糕時的感動眼神，讓他們決定繼續做下去，更有客人將自己買的蛋糕也捐出去，讓愛雙倍傳遞。