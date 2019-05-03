九份迓媽祖看鑾轎爬樓梯奇景 想拍好照提前2小時卡位

2019-05-03 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



三月瘋媽祖，沒有媽祖廟的金瓜石和九份，也接連兩周迓媽祖，文史工作者也是龍鎮里里長林文清說，這是九份最大的年度盛事，流傳百年，媽祖陣頭在山城爬樓梯奇景，吸引很多攝影愛好者提前兩個小時就來卡位，今年迓媽祖的時間剛好是5月5日星期日，他擔心今年九份會塞爆，提醒大家別開車上來，塞車陣中自行負責。

林文清說，相傳很久以前金瓜石九份一帶有瘟疫，請了外來的媽祖遶境，終於化解災難，為祈求平安，每年這個時候，都會去關渡請二媽來遶境，金瓜石是農曆3月23日媽祖生日那天，九份四月一日，金瓜石迓媽祖九份的人會去幫忙，這周九份迓媽祖換金瓜石的人來幫忙，一前一後差一周。

九份迓媽祖山城遶境，是九份地區的最大場盛事，五大里、九份主要廟宇及學校還有老街店家，全體總動員，每年的陣頭數居高不下，近幾年來都是第一團已走到基山街尾，走在最後的關渡宮天上聖母轎才出發，很熱鬧。

九份山城遶境，有魅力無法擋的山城美景外，扛轎走階梯、過手工打造的磅硿、避電線、穿越狹窄的商店街等等，都是只有九份迎媽祖才有的奇景，很多攝影愛好者會提早2小時卡位，最熱門的地方是阿妹茶樓階梯，約下午2時，陣頭會來到這裡，從昇平戲院直攻九份國小，想卡位拍照要早一點。

九份賴阿婆芋圓的賴志賢大哥，年年都在七番坑店門口擺上西瓜，供遶境隊伍及信眾享用，遶境隊伍抵達大竿林時，更有著傳承半世紀的奉茶文化，頌益商號傳承四代，皆會準備著草阿茶，供遶境隊伍享用，以防止中暑，這些都是一代傳一代流傳下來的人情味。