新北賞桐輕小旅 相揪好友假日來看五月雪
又到了一年一度的桐花祭，花飄如雪的桐花在新北各處盛開，為這一個季節留下美麗的風景。新北市政府景觀處提醒民眾，不要錯過油桐花開季節，抓準時間全家大小、三五好友一起賞花去。
景觀處表示，油桐最早是以經濟作物的身分，在日據時期從華南引進，油桐木可以做火柴、紙漿原料；種子可以榨取桐油，具防水用途，美濃油紙傘上面就有塗桐油。但隨著時代變遷，油桐產業逐漸沒落，但每年4、5月來時，油桐花開變成此刻最美的風景。
景觀處強調，新北市共有29區，目前深坑區萬福生態公園以及阿柔洋公館後賞桐步道值賞桐時節。民眾上午可以到萬福生態公園以及阿柔洋公館後賞桐步道賞桐，中午在深坑老街享用豐富多樣的豆腐料理，下午可轉往阿柔坑溪，欣賞深流、深潭、淺流、淺瀨、岸邊緩流等五種水域型態，讓潺潺溪水帶走都市喧囂煩惱。之後可轉往石碇，觀賞溪流旁鑿石而建的百年石頭屋，體驗早期居民的生活。
除了深坑區外，在樹林區大同山、鶯歌區孫龍步道、以及新店區二叭子植物園也都正值花開時節。至於土城區、瑞芳區、石碇區等地的桐花，則要再等幾週才會開花，民眾如果想了解更多賞花景點與相關情報，可以透過賞花快報粉絲團找到，歡迎市民朋友多加利用，一同享受桐花之美。
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