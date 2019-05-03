親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南鐵東移迫遷案
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

司改如何「有感」？後司改時代的三枝箭

民進黨大老張俊宏遭通緝現身府「投案」 身體不適送急診

新北賞桐輕小旅 相揪好友假日來看五月雪

2019-05-03 13:09聯合報 記者江婉儀╱即時報導

遊客利用油桐落花排成愛心圖形與深坑字樣，非常好看。圖／新北市景觀處提供
遊客利用油桐落花排成愛心圖形與深坑字樣，非常好看。圖／新北市景觀處提供
分享
又到了一年一度的桐花祭，花飄如雪的桐花在新北各處盛開，為這一個季節留下美麗的風景。新北市政府景觀處提醒民眾，不要錯過油桐花開季節，抓準時間全家大小、三五好友一起賞花去。

景觀處表示，油桐最早是以經濟作物的身分，在日據時期從華南引進，油桐木可以做火柴、紙漿原料；種子可以榨取桐油，具防水用途，美濃油紙傘上面就有塗桐油。但隨著時代變遷，油桐產業逐漸沒落，但每年4、5月來時，油桐花開變成此刻最美的風景。

景觀處強調，新北市共有29區，目前深坑區萬福生態公園以及阿柔洋公館後賞桐步道值賞桐時節。民眾上午可以到萬福生態公園以及阿柔洋公館後賞桐步道賞桐，中午在深坑老街享用豐富多樣的豆腐料理，下午可轉往阿柔坑溪，欣賞深流、深潭、淺流、淺瀨、岸邊緩流等五種水域型態，讓潺潺溪水帶走都市喧囂煩惱。之後可轉往石碇，觀賞溪流旁鑿石而建的百年石頭屋，體驗早期居民的生活。

除了深坑區外，在樹林區大同山、鶯歌區孫龍步道、以及新店區二叭子植物園也都正值花開時節。至於土城區、瑞芳區、石碇區等地的桐花，則要再等幾週才會開花，民眾如果想了解更多賞花景點與相關情報，可以透過賞花快報粉絲團找到，歡迎市民朋友多加利用，一同享受桐花之美。

又到了一年一度的桐花祭，花飄如雪的桐花在新北各處盛開，為這一個季節留下美麗的風景...
又到了一年一度的桐花祭，花飄如雪的桐花在新北各處盛開，為這一個季節留下美麗的風景。新北市政府景觀處提醒民眾，不要錯過油桐花開季節，抓準時間全家大小賞花去。圖／新北市景觀處提供
分享
又到了一年一度的桐花祭，花飄如雪的桐花在新北各處盛開，為這一個季節留下美麗的風景...
又到了一年一度的桐花祭，花飄如雪的桐花在新北各處盛開，為這一個季節留下美麗的風景。新北市政府景觀處提醒民眾，不要錯過油桐花開季節，抓準時間全家大小賞花去。圖／新北市景觀處提供
分享

桐花祭深坑

相關新聞

「你要變成柯黑媒體？」柯文哲：我對假新聞實在受不了

2019-05-03 11:36

末代教育替代役「泰山」哥哥 陪幼兒觀察昆蟲

2019-05-03 14:11

成立中央廚房 每天2千便當供弱勢

2019-05-03 14:11

影／雙和醫院B基地動工 兩棟大樓2022年完工

2019-05-03 12:34

大批養殖漁民反光電 黃偉哲：可能是政治問題

2019-05-03 12:20

柯自爆發言人薪資僅5萬8 林昆鋒：香蕉只能請得起猴子

2019-05-03 11:51

柯文哲海選徵才薪資58K 是磨練的位置要「吃苦耐勞」

2019-05-03 11:21

都更減稅大利多 北市率先實施

2019-05-03 11:20

為何不找林昆鋒回任發言人？柯文哲：5萬8實在太低了

2019-05-03 11:02

比照基隆補助除濕機？ 環保局：新北需求較低暫無計畫

2019-05-03 10:38

北市國小遊具 每5座就1座超過年限

2019-05-03 00:36

台大擬窄巷蓋旅店 師大商圈居民抗議

2019-05-03 00:32

北市臨托起跑 6幼兒園可照顧

2019-05-03 00:14

抽獎兼廣告 新北行銷庇護工場商品

2019-05-02 23:55

新北高工新大樓建地下停車場 盼同時施工

2019-05-02 23:53

林口交流道A南出匝道新迴轉道 上路2天使用偏低

2019-05-02 23:48

新北「通血管」 6大交通瓶頸將陸續紓解

2019-05-02 23:41

手繪報兩岸聯賽 「為城市代言」 10日截止報名

2019-05-02 23:37

北市府活化艋舺龍山文創B2 議員批：假日一片死寂

2019-05-02 21:58

新北敬老卡下月可搭北捷 桃市議員爭取跟進

2019-05-02 18:34

韓國瑜向中和人喊話 到高雄跟「國瑜」聯絡

2019-05-02 18:05

新北高工地下停車場經費沒問題 地上教學樓尚無著落

2019-05-02 16:31

板橋仁愛新村道路破舊使人受傷 議員葉元之促成翻新

2019-05-02 14:48

新北局交通長視察林口交流道 建議桃園也更改號誌

2019-05-02 13:46

提高商品能見度 新北庇護工場祭出抽大獎促銷

2019-05-02 12:30

新北免費成人健檢搭配肝癌、大腸癌 鼓勵市民來首篩

2019-05-02 12:07

北市6所非營利幼兒園 提供臨時照顧服務

2019-05-02 12:02

新北拍野生動植物抽電動自行車 5月5日截止

2019-05-02 11:27

與里長座談 侯友宜：管考半年後副市長來 1年後我再來

2019-05-02 10:58

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

「台灣阿拉伯王」林昭文胰臟癌病逝 享壽83歲

2019-05-02 14:48

韓國瑜留不住！綠轟「家臣」 土開總經理程建騰請辭

2019-05-03 10:27

南鐵東移今強拆 地主：這是我的土地 我半毛錢都不要

2019-05-03 08:30

中市啟動第2波荔枝椿象卵片收購 每片加碼至5元

2019-05-02 14:24

未婚波麗士照過來！鏡頭廠董座擇婿條件須警察

2019-05-03 12:14

宜蘭讀冊免錢？呷飯免錢？攏免錢！縣府答案讓人全笑了

2019-05-02 16:30

洪慈庸批不顧后里 楊瓊瓔：不像林佳龍把花博一分為三

2019-05-02 19:50

屏東檳榔開盤大跌價！農民質疑泰國進口衝擊本土價格

2019-05-02 14:23

聲援南鐵案 蔡丁貴：人民會讓民進黨倒

2019-05-02 14:34

韓國瑜向中和人喊話 到高雄跟「國瑜」聯絡

2019-05-02 18:05

為何不找林昆鋒回任發言人？柯文哲：5萬8實在太低了

2019-05-03 11:02

南鐵東移迫遷 徐世榮：蔡總統還記得您說過的話嗎？

2019-05-03 08:28

田中乾德宮誰來管紛擾不停 公所介入恐有難度

2019-05-02 17:09

南庄山區苗21線落石不斷 警方提醒人車通行小心

2019-05-02 16:50

除濕機補助經費沒了 蔡適應：爭取加碼很快有好消息

2019-05-02 15:33

大肚、和美跨河橋梁計畫 確定進行規劃設計

2019-05-02 16:34

基隆13年來最大筆土徵稅2.5億元 中和羊毛賣土地廠房

2019-05-02 21:17

今天不拆了！南鐵東移引陳抗 鐵道局：暫緩拆除再溝通

2019-05-03 10:35

澄清絕沒急拆 南市府：依法院判決

2019-05-02 23:44

田中公所成全縣最早下班 新制上路第一天兵荒馬亂

2019-05-02 15:55

高雄輕軌二階 韓國瑜：審慎樂觀下半年提較成熟對案

2019-05-02 14:49

久等了！桃園經國轉運站6日啟用 每天營運330班次

2019-05-03 12:11

敬老卡搭台北捷運 新北可以 桃園也要

2019-05-02 23:39

出示證件可以領住警器？高市消：住警器申請有特定條件

2019-05-02 16:18

新北「通血管」 6大交通瓶頸將陸續紓解

2019-05-02 23:41

新北敬老卡下月可搭北捷 桃市議員爭取跟進

2019-05-02 18:34

影／高雄推廣軍事觀光 韓國瑜笑稱：若挖到寶可幫償債

2019-05-02 18:03

南鐵拒遷戶今強拆 自救會向總統求救

2019-05-02 23:39

按一下鈕 高市等公車免招手

2019-05-02 23:22

營造巷弄美學 南郭宿舍群讓人驚豔

2019-05-02 19:57

都更減稅大利多 北市率先實施

2019-05-03 11:20

高雄輕軌二階 韓國瑜：下半年提解決方案

2019-05-02 14:21

「你要變成柯黑媒體？」柯文哲：我對假新聞實在受不了

2019-05-03 11:36

解二階輕軌爭議 韓國瑜提5方案

2019-05-02 23:13

宜蘭好玩 三星安農溪泛舟季登場了

2019-05-03 09:02

柯文哲海選徵才薪資58K 是磨練的位置要「吃苦耐勞」

2019-05-03 11:21

視察彰化交通建設 林佳龍：交通部全力支持

2019-05-02 16:11

柯自爆發言人薪資僅5萬8 林昆鋒：香蕉只能請得起猴子

2019-05-03 11:51

信不信？這裡的火葬爐坑無塵無味 還像飯店的電梯間

2019-05-03 08:21

中市將標售清水鰲峰段公有地 挨批

2019-05-02 23:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top