新北賞桐輕小旅 相揪好友假日來看五月雪

2019-05-03 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



遊客利用油桐落花排成愛心圖形與深坑字樣，非常好看。圖／新北市景觀處提供 分享 facebook 又到了一年一度的桐花祭，花飄如雪的桐花在新北各處盛開，為這一個季節留下美麗的風景。新北市政府景觀處提醒民眾，不要錯過油桐花開季節，抓準時間全家大小、三五好友一起賞花去。

景觀處表示，油桐最早是以經濟作物的身分，在日據時期從華南引進，油桐木可以做火柴、紙漿原料；種子可以榨取桐油，具防水用途，美濃油紙傘上面就有塗桐油。但隨著時代變遷，油桐產業逐漸沒落，但每年4、5月來時，油桐花開變成此刻最美的風景。

景觀處強調，新北市共有29區，目前深坑區萬福生態公園以及阿柔洋公館後賞桐步道值賞桐時節。民眾上午可以到萬福生態公園以及阿柔洋公館後賞桐步道賞桐，中午在深坑老街享用豐富多樣的豆腐料理，下午可轉往阿柔坑溪，欣賞深流、深潭、淺流、淺瀨、岸邊緩流等五種水域型態，讓潺潺溪水帶走都市喧囂煩惱。之後可轉往石碇，觀賞溪流旁鑿石而建的百年石頭屋，體驗早期居民的生活。