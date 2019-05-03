大批養殖漁民反光電 黃偉哲：可能是政治問題

2019-05-03 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市500多名養殖漁民反對在沿海地區種光電，今在多名國民黨議員及無黨議員的率領下，向台南市長黃偉哲遞陳情書，希望台電、市府與居民在未達共識前，市府不能發開發許可。事後黃偉哲受訪時表示，這可能是政治問題，希望台電和漁民妥善協商，求得雙贏局面。