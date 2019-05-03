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大批養殖漁民反光電 黃偉哲：可能是政治問題

2019-05-03 12:20聯合報 記者鄭維真╱即時報導

台南市500多名養殖漁民反對在沿海地區種光電，今在多名國民黨議員及無黨議員的率領下，向台南市長黃偉哲遞陳情書，希望台電、市府與居民在未達共識前，市府不能發開發許可。事後黃偉哲受訪時表示，這可能是政治問題，希望台電和漁民妥善協商，求得雙贏局面。

黃偉哲表示，該地區為國有鹽灘地，屬於國有財產局，且是國營公司台電要申設太陽能發電，沒有魚塭，不會牽涉漁民生計，加上用清水沖洗太陽能板，不會造成海洋問題，所以這可能不是環保問題，也不是專業問題，可能是政治問題，希望開發單位與漁民、陳情里長妥善協商。

多名台南市議員率沿海漁民到台南市議會向台南市長黃偉哲遞陳情書。記者鄭維真／攝影
多名台南市議員率沿海漁民到台南市議會向台南市長黃偉哲遞陳情書。記者鄭維真／攝影
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漁民台電黃偉哲

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