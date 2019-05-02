淡水龜放生大海變放死 龜殼刻「謝許素X」網友喊肉搜

2019-05-02 23:23 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市和平島公園工作人員日前在阿拉寶灣發現了一隻龜，不過，牠不是一般發現的死亡海龜，而是一隻淡水龜，研判是被「放生」的龜，龜殼上被刻了疑為放生者大名「謝許素X」4個大字，貼文一出就引發網友熱議，大罵淡水龜放入大海，根本就是「放死」，太離譜，網友還發動肉搜，要把這個人找出來。

和平島公園今晚在官方粉絲專頁貼文，貼文寫著，那天，一個靜謐的午後，在阿拉寶灣發現了一隻殼上被刻了不屬於牠的名字的淡水龜，一動也不動，靜靜的躺在大海邊；再也回不了家的孩子，這一幕讓一群愛護動物的島工們，心瞬間都碎了，我們知道牠殼上的那一筆一畫，都讓牠經歷巨大的痛苦。

和平島公園工作人員說，龜殼其實是肋骨的變形，是烏龜全身骨骼系统的一部分，烏龜的胸腔由多塊骨骼駔合而成的，「我們居住在同一個星球上，同是地球公民得一份子，所有生命都應該要被善待。」

貼文一出就引發大批網友熱議並留言，網友痛批太離譜。網友紛紛留言，「這看起來應該是迷信放生就有功德的刻字」、「這麼愛放生，怎麼不自己裸體刺青跳海」、「淡水龜放到大海，這位放生者是有病嗎？」、「下輩子記得找謝許素X報仇」、「牠是淡水龜，牠的殼有許多神經，會痛會痛會痛，就像妳的骨頭一樣，被刻字，會痛」。