北市府活化艋舺龍山文創B2 議員批：假日一片死寂

2019-05-02 21:58 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲去年7月拍攝一日幕僚影片，提出要活化龍山寺捷運站B2，打造成龍山文創B2文創基地，台北市議員王鴻薇今在議會質詢指出，龍山文創B2今年第一季人次衰退55%，連在周六晚上都一片死寂，柯市府難道都視而不見。

議員郭昭巖也指出，去年重新遴選進駐店家，但卻有在地深受好評的店家，沒有續約，才剛打好基礎就被趕走，在地的店家也說，具人氣的店家被趕走，非常可惜，文化局不能黑箱作業，應該公布評選、審議機制。

議員吳世正則說，龍山文創B2不振，是因柯文哲破壞文官專業，將具有專業的觀傳局前副局長陳譽馨職系改成一般行政後，目的就是換掉原負責該業務的文化局前副局長李麗珠，將兩人職務對調。他有檢舉函，疑似是有利益團體施壓。

王鴻薇說，周六的夜晚應該是年輕族群最容易走訪文創園區的時刻，結果她4月一個周末晚上6點進了B2基地，卻看不到幾個人，幾乎都是工作人員，遊客相當稀少。據統計，龍山文創園區參觀人次腰斬，今年第一季和去年同期比較，人次大幅衰退55%，從11萬2121人次，掉到5萬162人次， 愈搞愈差，裡面有22間展間，可做展覽藝文，但目前僅14間進駐。

王鴻薇也說，有在地民眾認為，該地不適合文創風，應結合在地長者文化，才能得到發展，連B1的算命一條街人潮都比B2多，若是行不通，為何還要苦撐，不如傾聽在地意見做改變，或是B1、B2兩層結合。