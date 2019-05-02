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北市公幼學童上學吃不飽？議員質疑分量不夠

2019-05-02 20:27聯合報 記者楊正海╱即時報導

北市會議下午進行教育部門質詢，市議員吳世正質詢指出，有家長反映孩子從幼兒園回來就喊肚子餓，要找東西吃，吃了一個麵包不夠，還要吃一碗麵、孩子每天回來都一副很餓的樣子，質疑公幼午餐及點心的量是否足夠，甚至點心時間，只提供一盒價格7元的愛玉，難怪會喊餓。

對此，教育局表示，台北市公立幼兒園餐費收費是否合宜，提供食物是否不足幼兒發育需求，將在一個月內召開專案會議蒐集意見，通盤檢討費用合理性及餐點設計內容，以兼顧幼兒發展。

除了午餐及點心量是否足夠，吳世正說，合理調漲範圍多少？應向學童及家長進行調查，建議由學校編預算補貼燃料費及廚具等費用，讓學校所收的午餐費及點心費能有多一點比例用於食材採購，且教育局對幼兒餐費收費標準已有6年未調整，但是從101年到107年，物價已經上漲5.14％，代表同樣金額可以購買的食材減少，若未適當調整收費，確實有可能讓孩子吃不飽。

吳世正指出，台北市公立幼兒園午餐費及點心費是依據物價指標、經營成本、會計分析、經營規模、市民可支配用所得等項目所訂定，由教育局擬訂收費上限，依「台北市公立幼兒園收費項目基準表」，午餐費每月最高可收取950元，點心費每月最高可收取650元（半日制）及1200元（全日制），也許是擔心增加家長負擔，從101年幼托整合以來，各園實收的午餐費金額均為每月880元，點心費半日制每月610元，全日制每月1130元，全部低於最高可收取金額。

北市會議下午進行教育部門質詢。記者楊正海╱攝影
北市會議下午進行教育部門質詢。記者楊正海╱攝影
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