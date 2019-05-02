新北400萬人 北北桃首都生活圈雙核心

2019-05-02 20:37 中央社 新北2日電



新北市第400萬人口達標，其中，第300萬人與第400萬人都設籍在新莊區。前台北縣副縣長蔡家福認為，新北是幸運宜居城市，與桃園深具未來性，將屬於「首都生活圈」雙核心都市。

新北市長侯友宜1日宣布第400萬人口是新莊區楊小妹妹。巧合的是，第300萬人口是民國79年5月1日出生的劉姓女嬰。兩者都設籍新莊，新北400萬人達標，29年增加百萬人。

新北升格前的前台北縣副縣長蔡家福，在第300萬人口達標時，擔任新莊市長。他今天接受中央社訪問時表示，「新莊位居新北西側近桃園市，屬於台北都會區的衛星城市之一，樂見新莊福地福人居。」

蔡家福說，新莊除了是移民城市，發展具有300年歷史地位。18世紀漢人開墾後，新莊作為淡水港的內港，商船千帆林立，被譽為北台灣開發最早的地區，有「一府、二鹿、三新莊」之譽，直到清朝嘉慶年間，河道淤積才將地位讓給艋舺（現今台北市萬華）。

新莊目前人口41萬，僅次於板橋。蔡家福說，他當新莊市長時有30萬人，近30年來成長10餘萬人相當快速。以往新莊區民安國小、光華國小都曾經是台北縣學生人數最多的學校。

依據教育局今天統計，新莊光華國小的3400多名學生，早已經超越以往全國最多人數的新北市永和區秀朗國小，不但是新北市也是全國學生人數最多的國小。

蔡家福分析，因重劃區開發地理因素，與公路、捷運等交通便利的環境因素、就業環境的經濟因素，區內有新北產業園區、化成工業區、西盛工業區等製造業及輕工業基地。新開發頭前重劃區及新莊副都心，造就新莊甚至新北市人口成長快速的關鍵。

蔡家福說，新莊區與泰山區交界的塭仔圳重劃區，總面績約400公頃，更增加未來新北人口增加的潛力。新莊不但有歷史文化的廟街、也有藝文中心、新北體育園區、百年老校，將來，新北市與桃園市在國際上的發展潛力無窮。

他說，新北300萬與400萬人都設籍在新莊區，「代表磁場相近，福地福人居，是幸運的宜居城市。」面對新時代，唯有「常新」勉勵公務員與市民，以新思維、新觀念迎接，城市才不會老化。

29年來，新北人口成長百萬，蔡家福期許25年後，新北人口可以達到500萬，加上台北市、桃園市各有200餘萬人，彼此將成為「首都生活圈」的雙核心都市。