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新北敬老卡下月可搭北捷 桃市議員爭取跟進

2019-05-02 18:34聯合報 記者張裕珍╱即時報導

新北市日前宣布新北65歲以上長者可扣敬老卡點數搭台北捷運，6月將上路，桃園市多名議員今天在議會替長者發聲，認為北北桃生活圈形成，桃市敬老卡除了搭公車客運與機場捷運，應擴大搭乘台北捷運，「新北可以，桃園也可以」，鼓勵銀髮族外出。

副市長李憲明認同此建議，表示會透過與雙北交流的平台提出想法，市府資訊科技局長陳崗熒說，敬老卡搭乘北捷是好的方向，目前可用敬老卡搭乘機捷並跨縣市到台北車站，但北捷屬於不同捷運系統公司，近期將與北捷開會討論，研議可行性，討論是否能擴大使用範圍。

桃園市民卡以「一卡多用、多卡合一」為目標，由於使用便捷、功能多元，發行量逾130萬張，是全台發卡量最大、使用量最多的縣市，超過五成市民擁有市民卡，其中敬老卡、愛心卡數量總計約25萬張，內有800點社福點數，原只補助搭乘公車客運與機場捷運，今年3月起擴大範圍至3個國民運動中心、6個愛心計程車隊等，長者使用情況熱絡。

市府統計，三月份開放敬老卡搭乘愛心計程車，第一個月就累計1萬5498趟次，桃園、中壢與南平國民運動中心則統計三、四月份，就有超過1萬1000人次入館使用，顯見擴大使用範圍，深受長者歡迎，由於北捷路線網絡綿密，新北市政府日前宣布開放使用敬老卡搭乘北捷，不少桃市議員看了也希望市府跟進，讓長輩到了雙北地區，也能多利用北捷轉乘。

市議員劉茂群、黃婉如等人說，敬老卡可搭乘公車客運、機場捷運，如今新北可以搭乘北捷，希望桃園也可以，「相信不是很困難的問題」，市議員陳美梅也提到，北北桃生活圈持續擴大且往來便捷，同樣建議市府應研議敬老卡搭乘台北捷運，也能鼓勵銀髮族外出。

新北市日前宣布新北65歲以上長者可扣敬老卡點數搭台北捷運，6月將上路，桃園市多名...
新北市日前宣布新北65歲以上長者可扣敬老卡點數搭台北捷運，6月將上路，桃園市多名議員今天在議會替長者發聲，認為北北桃生活圈形成，桃市敬老卡除了搭公車客運與機場捷運，應擴大搭乘台北捷運，鼓勵銀髮族外出。圖／本報資料照
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