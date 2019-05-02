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一日遺址監管員 十三行博物館號召樂齡來實習

2019-05-02 17:18中央社 新北2日電

十三行博物館18日將舉辦「考古遺址監管員的一日」活動，讓60歲以上長輩實習「遺址監管員」，館方表示，全台的遺址監管員僅有9位，此免費活動開放40個體驗名額，機會難得。

十三行博物館為響應518國際博物館日，今年首度舉辦「考古遺址監管員的一日」活動，將號召全台60歲以上的長輩來當另類「高年級實習生」，體驗全台僅有9人的職業「遺址監管員」。

十三行博物館表示，目前全國國定考古遺址共有9處，包括八仙洞考古遺址、卑南考古遺址、鳳鼻頭考古遺址、圓山考古遺址、大坌坑考古遺址、十三行考古遺址、萬山岩雕群考古遺址、漢本考古遺址和丸山考古遺址，每處遺址僅配有1位專責人員監管保護，可說是極為少見的職業。

十三行博物館表示，18日體驗活動將由專人帶領高年級實習生走訪大坌坑考古遺址和十三行考古遺址，透過近身觀察及參與，認識博物館與遺址保護工作現況。

高年級實習生也將跟著遺址監管員一同巡查、記錄地形地貌，學習如何從看似普通石頭及陶瓷碎片，辨識出史前遺物及後續處理方式，進而提升考古知識與保護文化資產的熱誠。

十三行博物館表示，「考古遺址監管員的一日」活動從6日開始報名，18日活動當天將有2場次，分別在上午9時至12時，以及下午2時至5時，每場次各20個名額，活動全程免費，採事先電話預約報名，報名至額滿為止。

遺址考古博物館
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