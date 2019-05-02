翻轉性別刻板印象 新北與內政部合辦現代國民喪禮演習

2019-05-02 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



傳統喪禮多以父權為中心，像是只能由長男捧牌位、嫁出去的女兒要「哭頭路」等習俗，在社會變遷下已顯不合宜。新北市政府民政局今天與內政部合辦現代國民喪禮研習，除宣導殯葬觀念及法令政策，並透過自製影片，讓殯葬服務工作者體會殯葬自主及性別平等對待的生命課題。

擔任講座的南華大學生死學系郭慧娟老師舉例，過去傳統單身或離婚女性之牌位，亡故後神主牌不可納入原生家庭、長孫釘應由長男咬而非長女咬、還有傳統的訃聞也是父系模式，女兒排在兒子和媳婦的後面等，在性平意識覺醒下，只是徒增無謂的摩擦與遺憾。

郭慧娟建議，奠禮流程宜抱持平等與尊重來處理，如主奠者不論性別由出生排行最長者擔任、男女皆可捧斗、執幡與主祭、家奠禮男眷女眷不依性別左右排列、夫妻可互相參加奠禮或送葬、訃聞排名以出生順序而非男前女後等，讓台灣喪禮可以從性別刻板印象與禁忌中跳脫出來。

郭慧娟說，5月24日起同性婚姻受到民法直接保障，不論同性伴侶是否走入婚姻，性別平等範疇還應包含對同志的尊重，像是同性伴侶是否該寫入訃聞？稱謂要如何寫？入殮時衣服要穿什麼等，希望能透過對多元性別的尊重，與家屬共治共決讓喪禮更圓滿。