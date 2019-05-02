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一國兩制風波延燒 宋楚瑜：這4字沒從我嘴巴說出去過

新北高工地下停車場經費沒問題 地上教學樓尚無著落

2019-05-02 16:31聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

土城地區爭取新北高工新校舍蓋地下3層停車場，初審獲交通部通過，不過，地上的多功能教學大樓卻經費沒有著落，校方希望經費全部到位後再一起施工，縮短黑暗期；區域立委吳琪銘今會同校方、交通部、公路總局、新北市交通局、新北市教育局辦理會勘，希望統合校方及教育局，向教育部申請相關經費。

新北高工預定將露天籃球場及練球場改造成多功能教學大樓，裡面包括籃球場、機器人教學教室等，經費需3.3億元，原送新北市教育局，希望爭取到土城地區平均地權的經費，但於法不符，目前要改朝教育部申請。

新北市交通局停車管理科長吳政諺表示，地下停車場規畫為地下三層，共217格小型車、733格機車，經費4.7億，請求中央前瞻補助1.67億，其餘由新北市支付。交通局今也派員到場，表示初審原則上是通過，目前送國發會搜集意見。吳政諺說，若通過，預計1年左右可開工，工期2年。

吳琪銘表示，土城的學府、明德、學識、樂利里周圍停車困難，經常違停，地方已經反映多年，因此他協助向中央申請前瞻，停車場要能預留基礎，讓地上教學大樓可以續蓋。

不過，新北高工總務主任洪儒表示，以校方立場，希望多功能教學大樓經費也到位後，有可預見的未來，再一起動工，才能縮短興建的黑暗期，否則師生要承受兩次施工期間。吳琪銘辦公室表示，委員會協同校方及教育局，一起向教育部申請經費。

立委吳琪銘（左二）今會同校方、交通部、公路總局、新北市交通局、新北市教育局辦理「...
立委吳琪銘（左二）今會同校方、交通部、公路總局、新北市交通局、新北市教育局辦理「新北高工地下停車場」會勘，希望統合校方及教育局，向教育部申請相關經費。記者魏翊庭／攝影
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立委吳琪銘（左二）今會同校方、交通部、公路總局、新北市交通局、新北市教育局辦理「...
立委吳琪銘（左二）今會同校方、交通部、公路總局、新北市交通局、新北市教育局辦理「新北高工地下停車場」會勘，希望統合校方及教育局，向教育部申請相關經費。記者魏翊庭／攝影
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