新北局交通長視察林口交流道 建議桃園也更改號誌

2019-05-02 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市交通局長鍾鳴時今上午在尖峰時段，赴林口交流道A南出匝道，視察第二階段交通改善。圖／新北市交通局提供 分享 facebook

新北市交通局長鍾鳴時今上午在尖峰時段，赴林口交流道A南出匝道，視察第二階段交通改善。駕駛人因尚不熟悉利用迴轉道避開車陣，使用情形偏少；鍾鳴時表示，將增設資訊可辨標誌，並建議桃園市配合調整交通號誌秒差和警勤時間，以紓解龐大車流。

林口交流道A南出匝道第二階段交通改善，昨日開始實施，首日適逢五一，車流較少。今鍾鳴時再與桃園市交通局到現場視察，發現使用率偏少。林口A南出匝道左轉龜山文化一路的車流，與林口文化一路過跨越橋左轉北上匝道、以及直行龜山文化一路的車流，全擠在跨越橋上。

鍾鳴時表示，由於未強制禁止左轉，文化二路跨越橋增設的迴轉道，原是要讓林口A南出匝道要左轉龜山文化一路的小型車，直行八德路至迴轉道，避開文化一路跨越橋上的車陣，但實施初期，駕駛人尚不熟悉，使用偏少。

鍾鳴時說，交通局將在南出匝道和林口文化一路增設CMS（資訊可辨標誌）等預告標誌和閉路監視系統，建議駕駛人利用迴轉道改道，避開車陣。

此外，目前龜山文化一路與院前二路口有道路拓寬工程施作，加上復興一路口號誌時相秒差，導致車流回堵至跨越橋上，鍾鳴時也建議桃園市一併進行交通號誌和警勤時段的調整，並在新北、桃園雙市長會議檢討。