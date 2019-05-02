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提高商品能見度 新北庇護工場祭出抽大獎促銷

2019-05-02 12:30聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北身心障礙者庇護工場提供身心障礙者工作的地方，但商品品質好卻因能見度不足，導致銷售不順利，新北勞工局舉辦「庇護工場Let’s購，消費399抽大獎」，讓更多庇護工場商品可以被看見。

新北勞工局指出，即日起至10月25日，只要到新北市庇護工場實體通路或新北市庇護工場網路商城，單筆消費滿399元即可獲得抽獎券1張，滿798元可獲得2張，單筆最多10張，抽獎券可投入庇護工場的抽獎桶或是寄到新北勞工局。

勞工局身障就業輔導科長盧志銘說，商品種類包括食品、烘焙、手工皂、植栽、盆栽等，透過抽獎活動，讓更多中小型庇護工場的產品，提高能見度並讓民眾可以嘗試，養成回頭率。

盧志銘指出，抽獎項目包括AEON宏佳騰機車、MacBook Pro、Dyson 手持無線吸塵器、SEIKO Premier 萬年曆紳士錶、Dyson 二合一涼風空氣清淨機、日立感溫除濕機、Panasonic 奈米負離子吹風機、百貨公司禮券。

盧志銘說，活動將在7月及11月辦理2次公開抽獎，第1次未抽中者可保留資格至第2次抽獎，除實體店面外，也可到Yahoo!奇摩超級商城、樂天市場及Pchome Online商店街搜尋「新北市庇護工場網路商城」選購。

新北勞工局舉辦「庇護工場Let’s購，消費399抽大獎」，讓更多庇護工場商品可以...
新北勞工局舉辦「庇護工場Let’s購，消費399抽大獎」，讓更多庇護工場商品可以被看見。圖／新北勞工局提供
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