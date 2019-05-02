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與里長座談 侯友宜：管考半年後副市長來 1年後我再來

2019-05-02 10:58聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

新北市長侯友宜今早到板橋區公所，與里長行動治理座談。記者魏翊庭／攝影
新北市長侯友宜今早到板橋區公所，與里長行動治理座談。記者魏翊庭／攝影
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新北市長侯友宜昨晚、今早到板橋區公所，分批與里長行動治理座談，新北市議員何博文及林國春等人都反應電纜地下化問題。此外，板橋停車位不夠，民眾遇檢舉達人，找車位苦不堪言等；侯友宜表示，這些都要管考，半年後副市長再來，再半年他要會親自來看問題解決到哪了。

侯友宜上任陸續到29個區與里長直接座談；何博文肯定侯到第一線與里長座談，但建議研考會都要記錄管考；侯友宜說，他晚上9點去訪視研考會，同仁都還在打電話跟里長確認；他說，列追蹤管考後，半年後請副市長來，再半年他再來。「我不是仙，沒辦法一時半刻做到」，但要說明清楚哪些不行，可以做的話進度每天到哪。

何博文及林國春都反應電纜地下化迫切需要，但民眾都希望電纜地下化，卻因變電箱是嫌惡設施，大家都不要，應該看城鄉局都市設計審議時，是否用獎勵回饋，或放在公有設施。

侯友宜回應表示，他不是仙，沒辦法一時半刻所有做到，不過「不要做好人，該強勢做就強勢做」，公家能吸收就吸收，否則就看城鄉局都市設計審議，可提供私人用地什麼獎勵。

此外，何博文提出，板橋社后一帶民眾找停車位非常困難，又有檢舉達人，頻被開罰苦不堪言；侯友宜表示，停車場要緊盯，向中央前瞻計畫去爭取，中央和地方應該要共同合作。對檢舉達人，他認為應彈性執法，不是不執法，但要彈性，重點是不能讓救護車、消防車進不去。

國泰里反應「中廣放送所公園」應儘速開放，提供里民活動空間，何博文也說，希望6月局部開放。侯友宜說，放送所做好就開放，一期一期做就開放，讓里民可以對外參觀。

侯友宜也表示，市府經費要慢慢下放區公所，才能趕快回應民意，不是到年底才趕快消耗預算。

侯友宜林國春
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