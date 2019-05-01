公車駕駛好眼力 報警逮殺人犯

新北市長侯友宜（後排右五）、勞工局長陳瑞嘉（後排左五）昨天慰問新店就服站勞工。 圖／勞工局提供 分享 facebook

昨天是勞動節，新北市和基隆市都表揚或慰問模範勞工、優良公車駕駛等，其中新北市樹林區3月發生一起情殺案，戴姓男子因感情糾紛，持尖銳鐵器刺死情敵後逃逸，搭客運時被首都客運葉姓駕駛眼尖發現，報警提供下車地點，順利破案，葉姓駕駛事後表示「只是做該做的事而已」，昨被新北交通局視爲楷模。

56歲的葉姓駕駛在首都客運服務2年多，平日駕駛802線公車往返三峽、板橋間，案發後，該名駕駛發現一名乘客與警方公布的嫌犯相貌很相似，因此他一返回車站立即通報警方，提供嫌犯的下車地點，警方也順利逮捕嫌犯。

新北市交通局長鍾鳴時表示，葉姓駕駛以過人眼力認出嫌犯，即時向警方提供線索，不僅獲得警局表揚，交通局更肯定公車駕駛員維護地方治安，共同守護民眾生命財產安全的精神。

獲選優良駕駛的蔡仁生，服務深獲乘客肯定。 圖／勞工局提供 分享 facebook

新北市長侯友宜昨先後到新店就業服務站、耕莘醫院慰問模範勞工和基層；獲得模範勞工的耕莘醫院護理師組長廖淑娟，任職18年，原住民開朗性格深受歡迎；優良駕駛蔡仁生是烏來原住民，擔任公車駕駛13年半，會主動協助行動不便乘客上下車，近5年無違規肇事紀錄，是職業駕駛道安楷模。

基隆模範女公車駕駛林素慧。 記者游明煌／攝影 分享 facebook

基隆市長林右昌則表揚公車處19位模範勞工及4名30年資深員工，模範女駕駛林素慧看到長輩或行動不便者都會細心說「你慢慢走，我等你」，直到坐定位才開車，讓阿公阿嬤好暖心。