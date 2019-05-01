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新北首創偵水志工正式成立 防汛整備Ready Go

2019-05-01 19:41聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

近年來常發生強降雨造成地區排水不通，新北市水利局與居民首創「新北偵水志工」，有積淹水情況時，志工第一時間通報水利局，新北市長侯友宜今前往土城參加新北偵水志工授旗儀式，並視察土城抽水站各項防汛整備情況。

侯友宜表示，新北積淹水問題層出不窮，光靠CCTV或是雨水監測的情資並不夠，因此，新北首創偵水志工，在29區擁有500位偵水志工，能在易淹水地區，立即趕到淹水處查看並回報，一來能馬上知道淹水的範圍和深度，更重要的是能迅速排除側溝的堵塞，這樣等於是空、路一起作戰，讓積淹水地區的問題能有效解決。

水利局表示，為因應防汛準備，新北市也組成防汛快打部隊，持續進行溝渠、箱涵、下水道清淤等工作，在豪大雨及颱風期間準備防汛作業機制，並備有約6萬5,700個砂包、450個太空包，提供防汛搶險及區公所使用，此外，新北市也擁有78台移動式抽水機，其中，在地勢低窪、易積淹水處，設置27台大、中及小型移動式抽水機組以防積淹水情況發生。

另外，為防止短暫強降雨帶來的雨勢釀災，新北市已建置705公里的雨水下水道系統，侯友宜也到大安圳分流箱涵進行雨水下水道視察，大安圳分流箱涵主要功用是能夠在洪汛發生前，利用箱涵引導雨水直接排入大漢溪，以降低大安圳下游排水量，並將水災發生機率降至最低。

新北市長侯友宜到新北土城大安圳分流箱涵進行雨水下水道視察。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜到新北土城大安圳分流箱涵進行雨水下水道視察。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜（前排中）今前往土城參加新北偵水志工授旗儀式，並視察土城抽水站各項...
新北市長侯友宜（前排中）今前往土城參加新北偵水志工授旗儀式，並視察土城抽水站各項防汛整備情況。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜（右）今前往土城參加新北偵水志工授旗儀式，並視察土城抽水站各項防汛...
新北市長侯友宜（右）今前往土城參加新北偵水志工授旗儀式，並視察土城抽水站各項防汛整備情況。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜（左二）穿上志工背心，並成為第1號新北偵水志工。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜（左二）穿上志工背心，並成為第1號新北偵水志工。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜今前往土城參加新北偵水志工授旗儀式，並視察土城抽水站各項防汛整備情...
新北市長侯友宜今前往土城參加新北偵水志工授旗儀式，並視察土城抽水站各項防汛整備情況。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜成為第1號新北偵水志工，並穿上志工背心。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜成為第1號新北偵水志工，並穿上志工背心。記者胡瑞玲／攝影
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淹水侯友宜
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