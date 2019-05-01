蟾蜍山8棟文資建築低度開發 台科大：有條件釋出校地

2019-05-01 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



位在蟾蜍山文化景觀門面的8棟蠶改場、農試所宿舍群文資建築保存不利，北市文化局今天上午緊急邀集文資委員會勘。文資團體現場提出訴求，表示宿舍群是蟾蜍山文化景觀的重要門面，盼市府可連同後排的煥民新村，一併做整體規劃；受限文化資產只能低度開發的困境，台灣科技大學也首度軟化，表達如果可移轉容積或有條件撥用，願配合市府釋出校地。

文化局上午會勘後做出結論，要求所有權人台科大2周內完成環境維護和排水、導水等措施，後續期程上，限期台科大5月底前提出2棵市定老樹的樹木保護計畫，6月底前提出蠶改場、農試所宿舍群的管理維護計畫，最慢12月底前提出調查研究和修復再利用計畫。文化局主秘劉得堅還提醒台科大「真的要做啦！」市議員王閔生團隊上午也到現場了解，會將會勘結果帶回去研究。

因適逢雨天，眾人勘查了8棟文資建築中無人居住的4棟老屋，發現有3棟屋內漏水狀況明顯，甚至有一棟加蓋鐵皮已被雨水鏽穿，屋內屋外顯然多年來都未經整理，雜草叢生；有文資委員坦言他來看了3年「都沒動過」。

台科大總務長魏榮宗表示，校方原本想將管理維護計畫和修復再利用計畫綁在一起同時送件，現在承諾先提出管理維護計畫，但他也說，目前有四棟建築有人居住，無法處理，修復再利用計畫也只能大略提一提未來應用的可能性。

在地團隊好蟾蜍工作室負責人林鼎傑指出，目前最擔心文資建築搭鐵皮後排水和透氣問題，希望台科大可改搭標準的鋼棚架。對此，魏榮宗表示，鐵皮是臨時保護措施，鋼棚架搭起來動輒耗資千萬元，會衝擊台科大校務發展，考量鋼棚架鋼構成本昂貴，目前體育署又在推動8米的太陽能棚架，他建議可嘗試在建築上方架起太陽能板棚架，半年內就可標租。

不過這項提議遭地方拒絕，林鼎傑指出，蟾蜍山是北市的公民參與示範點，地方綜合意見是期待可以好好保存農試所宿舍群；他強調，目前市府已投入一億多元，修復宿舍群後面的煥民新村眷村，不希望後面在做眷村保存，門面卻很突兀的做綠能，希望能由市府出面做整體規劃。