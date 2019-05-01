兒童受虐多 北市醫師公會與市府建構兒少守護網

2019-05-01 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



近來兒童受虐及受害事件頻傳，引起各界關注，立法院今年兒童節前完成修法加重加害者的刑責；台北市醫師公會因應過去通報兒童受虐事件效率不彰，今年2月成立專案小組與北市府共同研議如何加強醫院、診所通報速度，今天公布簡易篩檢表與簡化流程圖，盼未來能在黃金時間救助受虐者。

台北市長柯文哲今天出席北市醫師公會拒絕兒虐、「台北市兒少安全守護網」誓師活動，柯致詞時說，社區醫師是社會安全網最重要的尖兵，若發現病人有疑似受虐造成的傷病就能立刻通報北市府處理；未來受虐、家暴、性侵等案件也將透過地圖分析熱點，用視覺化方式管理，如仰德大道車禍多就是藉此改善。

柯文哲也表示，關懷弱勢不是憐憫，其實是保護自己，因為有反社會人格、精神不正常的社會邊緣人，若缺乏關懷照顧，很可能在社會上做出酒駕等影響到其他人安全的行為。

公會常務理事洪德仁則說，過去診所通報往往會擔心看診時間、家長報復行為，加上對通報流程不了解，常把疑似兒虐等事件轉介給大醫院，導致社會資源錯過黃金救援時間才介入，甚至有為時已晚的案例。