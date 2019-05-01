費鴻泰選區稅務服務開跑 分享節稅資訊

2019-05-01 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



國民黨台北市松山信義選區的立委費鴻泰今日在臉書發布節稅資訊。圖／費鴻泰提供 分享 facebook 國民黨台北市松山信義選區的立委費鴻泰今日在臉書發布節稅資訊，並表示民眾也可有帶著健保卡去找他，「一卡在手、輕鬆報稅」，他的稅務服務專業團隊在選區內，5月1日正式起跑，提供稅務諮詢服務。

費鴻泰指出，節稅第一步，建議首先決定一般扣除額，可以選擇「標準扣除額」或「列舉扣除額」。有些人因為列舉扣除額項目繁雜，可能還要特別附相關證明文件，乾脆直接用標準扣除額，因此錯失了節稅的好機會。其實，平日的醫療費用、人身保險、慈善捐贈、政治捐款、學生在學證明等收據憑單整理好，就可以善用「列舉扣除額」為自己合法的節稅。

費鴻泰表示，他自83年當選台北市議員起，每年5月申報所得稅到來，就和太太王怡心教授著手進行社區報稅諮詢服務，具備統計學背景的他，運用所學專長，與國內各大會計事務所結合，深入鄰里協助民眾個人綜所稅申報長達25年。

費鴻泰說，107年綜合所得稅法大改制適用108年度報稅，今年單身小資族、夫妻、夫妻有子女的人都能更減稅。這次所得稅改制有多項，所得扣除額度提高，年薪 40 萬元以下的單身族群可以免稅，以及部分雙薪家庭、有扶養子女之家庭也受惠。

今年（108）報稅扣除額的額度提高一般扣除額，標準扣除額從單身的9萬元調高至12萬元、夫妻18萬調至 24萬；此外，薪資特別扣除額與身心障礙特別扣除額也有提高。