減緩短暫強降雨致災情況 公私合作打造新北海綿城市

2019-05-01 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



稽查人員將檢查基地內排水情形，如有堵塞情形則要求維護單位限期改善。圖／新北市水利局提供 分享 facebook 豪雨或颱風來襲時，常有短時間內降下大量暴雨致災的情況，為了減緩下水道系統的負擔，新北市政府發布「新北市透水保水自治條例」，規定私人建案與公共工程基地的開發，都要設置透水保水設施，透過公私同心協力，一起實現新北海綿城市的目標。

新北市府於2016年12月28日發布「新北市透水保水自治條例」後，不論是公共工程基地還是私人建案，在新建或改建建築時，都必須設置符合規範的透水保水設施，把基地上每小時降雨達8公分深度的水量儲存在基地內。

截至到今年3月止，目前已有5960案件符合透水保水自治條例的規定，其設置的雨水貯留及透水保水設施的量體高達120萬立方公尺，約481座長度為50公尺的標準游泳池，能夠減緩短暫強降雨對於下游排水的負擔。

新北市水利局表示，重整過去散布在都市計畫法及建築技術規則的滲透設施以及貯水規定，讓新北市都能設置透水保水、雨水貯留設施，以及雨水滲透溝、透水鋪面以及雨撲滿等，讓基地的配置更有彈性，另外，為了簡政便民，在申請的程序上也簡化了文件量、流程以及縮短審查天數。

完工後的透保水設施，義務人除了須負責維持設施的正常運作外，在中央氣象局發布海上颱風警報，或是在每一次發生豪雨特報以上等級的雨量時也須自行檢驗，並配合水利局的抽查作業，確保透保水設施可以正常運作，發揮功能。