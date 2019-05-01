新北人口突破400萬 學者：對地方財政有幫助

2019-05-01 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市長侯友宜今市政會議宣布，新北市設籍人口在4月27日突破400萬。新北市在前市長朱立倫卸任前的2018年3月，喊出「新北400萬人口，就差你一個」，鼓勵遷戶籍，除了風光好看，台北大學財政系副教授林恭正日前受訪表示，也多少對地方財政有幫助。

新北市前市長朱立倫曾表示，新北市常住人口有500萬人，鼓勵尚未將戶籍遷入的100萬人同享新北市各項福利，也喚起對新北市的榮譽感與認同感。

林恭正說，若確實是400萬人的經費，由500萬人共享，以政府立場當然會希望遷入戶籍越多越好，這邏輯上沒錯。

林恭正說，中央移轉給地方補助經費主要有兩部分，一是補助款，二是統籌分配稅款。統籌分配稅款考慮各地營業額、所得及人口等多因素，戶籍人口多，分配到的也就越多。

林恭正表示，財政收支畫分法目前的法停在「兩都」時期，升格後就沒變過，最爭議的是各地方政府都想要對自己最有利的公式，是一直過不了的主因。有縣市包括新北提出人口占比高，若朝此方向修法，對人口多、戶籍多的縣市當然比較有利。

至於戶籍遷入多，是否對地方稅有利？林恭正說，都市地方稅最主要來源依排名分別為土地增值稅、地價及房屋稅，這些都跟戶籍沒有太大關係，戶籍不在此也可以買賣。另排名第四或五的牌照稅，近年逐漸成為地方稅收重要來源，「有可能影響」地方稅收，但仍以前三名為最大宗。