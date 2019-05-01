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水鹿受傷倒在北宜公路旁 動保處緊急救援安置

2019-05-01 11:53聯合報 記者江婉儀╱即時報導

水鹿右前肢受傷無法站起。圖／新北市農業局提供
水鹿右前肢受傷無法站起。圖／新北市農業局提供
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民眾宋建華4月21日在坪林北宜公路56.72公里處，發現一隻台灣水鹿受傷無法行走，倒臥在路邊，立即通報動保處派員前往救援，台灣水鹿野性、警戒心重，救援人員靠近時，水鹿想掙扎逃跑，動保處獸醫立即對水鹿吹箭，順利將水鹿送到畜牧場治療安置，經過7天照護後，目前恢復良好，已可站起行走。

台灣水鹿是台灣最大型的草食動物，也是台灣特有的水鹿亞種，成鹿的體重約在150公斤左右，臺灣水鹿眼下具有明顯的眼下腺，在生氣或興奮時會張開，所以有「四目鹿」的稱號。

宋建華表示，4月21日他在北宜公路往鷹嘴嶺路上時，發現有隻水鹿趴在路邊、有點虛弱，就算靠近水鹿，也不離開，才發現牠右前肢受傷無法行走，立即通報動保處派員協助救援。

救援人員到場發現水鹿掙扎無法站立，但水鹿力氣很大，再加上野性、警戒心重，只要有人靠近就會緊張，為避免人及鹿隻意外受傷，獸醫吹箭麻醉鎮靜，將牠移上車後送畜牧場安置，水鹿目前逐漸恢復健康，已可站起行走。

農業局長李玟表示，新北市是友善動物城市，任何動物生命都是非常寶貴，動保處皆會盡力救援，民眾如遇需救援動物，可撥打1999報案，新北市政府24小時不打烊，除解決民眾疑難雜症，也負責拯救受傷、受困動物，動保處協助動物收容安置及醫療照護，讓牠們都能得到應有協助。也提醒民眾如有發現受傷動物，可洽動保處29596353通報，可即時派員救援處置。

救援人員固定水鹿傷勢後，運送到畜牧場安置。圖／新北市農業局提供
救援人員固定水鹿傷勢後，運送到畜牧場安置。圖／新北市農業局提供
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水鹿目前已可站立行走。圖／新北市農業局提供
水鹿目前已可站立行走。圖／新北市農業局提供
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北宜公路
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