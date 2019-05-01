新北人口突破400萬 幸運女嬰獲黃金2兩、終身觀球VIP

2019-05-01 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市長侯友宜今天宣布，在4月27日全市人口已達到400萬，但須經過內政部戶役政系統確認才發布，第400萬人是來自越南新住民的女兒楊小妹，可獲得新莊富邦悍將免費觀球VIP及黃金2兩。

侯友宜說，第399萬9999名市民是從基隆市仁愛區遷入新北市林口區的江先生；第400萬01名的市民是設籍在新莊區，剛出生的蘇姓女嬰，兩人可各獲得黃金1兩。

新北市政府表示，第400萬設籍市民是依內政部戶役政資訊系統戶籍登記資料篩檢，從2018年3月7日「住在新北 設籍新北」活動開始，在新北市辦理出生、遷入及初設戶籍登記的市民。

新北市政府補充，但不含活動期間遷出又遷入新北市，或是未被告知戶籍就遷入新北市戶所的民眾，若中獎人在公開領獎前，將戶籍遷出新北市，視同放棄獲獎資格。

民政局表示，在5月25日戶政展活動首日，新北市政府將頒贈第400萬市民黃金2兩，第400萬前後1位市民黃金1兩。