新北托育成績冠全國 台中議會北上取經

2019-04-30 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市公共托育政策冠全國，台中市議會率團考察，新北市府副秘書長邱敬斌和社會局人員陪同說明。邱表示市府會繼續擴大公托政策，並推動企業托育。台中市府社會局長李允傑表示，新北公托是全國領頭羊，台中僅5家公托，未來4年內，市長盧秀燕會奮起直追，以23家為目標。

台中市議會考察團由召集人沈佑蓮和副召集人何敏誠帶領，議員楊正中、黃仁、楊典忠、張家銨、林德宇、王朝坤和徐瑄灃及市府民政、社會、勞工等局處長參加，藉實地考察作為台中未來推動公共托育參考。

沈佑蓮說，盧秀燕去年選舉期間曾到新北觀摩，當選後指派副市長楊瓊櫻和社會局人員到新北市取經，議會民政委員會考察，就是希望汲取新北經驗。府會合作推動公共托育政策。

新北社會局兒托科長林秀穗說，新北市推動公共托育聯合18個局處室，垂直水平整合，公私協力引進專業幼教團體投入。目前60家公托累計收托1萬700位嬰幼兒，親子館服務達393萬人次，5月6日將在新莊思賢及豐年國小再成立2家公共托育中心，預計年底前再增設8家。