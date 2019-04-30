新北輔具特約三合一 簡政便民減輕負擔

2019-04-30 19:32 中央社 新北30日電



新北市長侯友宜今天表示，不能以防弊的心態施政，要以同理心提供單一窗口給申請福利的市民。全國12縣市簽約廠商，5月1日起代勞提供新北市民申請醫療、身障、長照三合一輔具。

侯友宜下午在記者會宣布，新北市輔具資源中心為全國唯一公辦公營，「輔具特約三合一」政策從5月1日起，特約廠商擴大納入身障生活輔具、醫療輔具、長照輔具。

社會局說，戶籍在新北的市民，如住在台北市、基隆、桃園，宜蘭、新竹縣、新竹市、苗栗、台中、彰化、台南市、高雄市，只要符合長照輔具服務及居家無障礙環境改善服務條件，買輔具不必先全額自付，也免檢附證明文件向市府請領補助款。

也就是說，只要向新北市簽約的特約廠商購買或租賃輔具，依規定自付0至30%的自負額，就可直接拿到輔具，補助款由特約廠商向新北市府統一請領，以減輕民眾的負擔，不必先墊款。

侯友宜致詞與受訪表示，他於各種會議中反轉公務人員的觀念，不要以防弊的角色面對民眾，讓市民在申請手續時在不同單位疲於奔命，要以同理心簡政便民。

侯友宜說，他也告訴政風單位，需要多向公務員宣導，只要一切合法就必須放手讓承辦人員勇於提供便民措施，不要因防弊卻裹足不前。

新北市藥師公會理事長陳昭元表示，已有101家藥局加入輔具特約服務，有輔具需求的民眾也不必擔心租賃的輔具不乾淨，有特約清潔公司協助清理，讓租賃輔具清潔衛生又節省民眾經濟負擔。

63歲的郭麗雀今天坐著輪椅到場見證表示，以往申請輔具要自行前往蘆洲區輔具中心填表，等評估符合相關資格後，再拿申請表到各地區公所，等核定後先自己付款買輔具，再等市政府補助款下來，不但非常麻煩，且許多身障者經濟不好，還要自己先墊款。