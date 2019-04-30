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北市11筆土地大清倉？ 明在市議會二讀闖關

2019-04-30 19:08聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北市財建委員會上午審查市府提出的13筆市有土地出售案，雖然其中多數土地出售案面積不大，共計1079平方公尺、約326坪，議員僅擋下其中2案，由於有多筆售地案是舊案，外界認為是利用新會期「大清倉」，明天共有11案送大會二讀闖關。

13筆市有土地，其中有7筆長期遭民眾占用、2筆標售、3筆畸零地，以及1筆稅捐處位於保護區的土地，基於簡化行政管理、符合台北市市有財產管理自治條例規定，民國59年前占用者，繳交補償金後，市府即可讓售。

不過，明天闖關的11案，不乏位於台北市精華區的土地，包括師大路、城中市場，最大筆是陽明山197坪的保護區竹林，還有位於新北市和宜蘭的北市市有地。包括其中新北市板橋江翠水岸特區約94.29平方公尺的住宅區用地，以及宜蘭羅東車站的50平方公尺市地。

至於為何不保留土地參與民間都更或進行公辦都更？財政局指出，出售前，北市府會檢討該地所在有無都更計畫，依慣例，畸零地及占用地周邊有都市更新案，北市府不予讓售。

不過，議員也擋下兩案，其中，富邦人壽則申購公館路57坪工業區土地，議員認為周邊的奇岩新社區，每坪價格逾100萬元，若公告現值每平方公尺10.5萬元，售地價格太低，委員會審議未過關。

台北市議會。記者楊正海/攝影
台北市議會。記者楊正海/攝影
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