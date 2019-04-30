事業有成送愛心 330條毯子送汐止家扶

2019-04-30 19:43 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



一位事業有成的民眾，捐贈了330條毯子給汐止家扶中心，要讓受扶助家庭的孩子，感受到社會滿滿的溫暖。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 社會上真的是處處有溫暖，一位事業有成的民眾，今(30)日下午送愛心，捐贈了330條毯子給汐止家扶中心，要讓受扶助家庭的孩子，感受到社會滿滿的溫暖。

捐贈人衛純菁說，非常謝謝白議員還有我的學弟簡榮宗，因為，在工作之餘我一直在做物資的捐贈，不管是拐仗、救護車、白米以及毯子，希望能夠為社會貢獻一點心力，這一次希望能夠為新北市做點事，所以，就問了學弟簡榮宗，有沒有適合的單位可以推薦，他們也找了汐止家扶中心，來到這邊我們了解到還有許多需要我們的地方，也呼籲大家一起做愛心回饋社會。

市議員白珮茹表示，其實很多的扶助戶，以前是家扶的扶助戶，現在成了捐贈戶，像是我朋友就說，曾經受過家扶中心的幫忙，現在事業有成，在每一年的歲末，都會來幫助家扶中心，所以，希望透過今天的儀式，讓更多的社會人士還有企業家一起共同響應，因為，家扶中心需要各界的關懷，幫助這些孩子度過難關。

立委擬參選人簡榮宗指出，今天很高興來參加毯子的捐贈儀式，也謝謝衛董事長的善舉，那我覺得不論是汐止或是整個七星區，都還是有一些弱勢家庭需要協助，也希望大家可以一起努力，我們一起做善事，讓社會上更多需要幫助的人，受到幫助。

家扶中心顧問胡朝進表示，很感謝衛董事長事業有成回饋社會，汐止受扶助家庭剛好有320多戶，我想這次?磚引玉，能夠得到很多的回響。