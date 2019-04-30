汐止咖啡班趣味多 新北市議員充當小老師

2019-04-30 19:44 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



新北市議員周雅玲再次開辦咖啡課程，再當起了小老師，從手沖、虹吸咖啡，都耐心的指導新學員，指導起來有模有樣。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 喝咖啡的人越來越多，如何為自己沖出一杯好咖啡，新北市議員周雅玲再次開辦咖啡課程，已經學了兩年多的市議員周雅玲，則是再當起了小老師，從手沖、虹吸咖啡，都耐心的指導新學員，指導起來有模有樣。

今(30)日汐止區公所一樓的咖啡班開課，20位學員專心聽講，老師示範一次，大家圍在一起聽的好認真，這一堂教的是虹吸咖啡，老師教導一次，接著就由各組同學自己操作。

市議員周雅玲表示，幾堂課下來同學們對咖啡有更深一步的認識之外，今天最開心的是candy老師帶了阿里山的比賽豆過來和同學們分享，課程中除了讓公所一樓有咖啡香，也充滿同學的歡笑聲，雖然，初學班大家會有一些小狀況，但從中學習，未來都能夠喝到一杯自己手沖的好咖啡。

喝過咖啡卻沒自己動手的學員們，這次報名來體驗沖咖啡，因為，畢竟是第一次沖，難免手忙腳亂，互動有趣，當然也難免鬧了不少笑話，像是學姊在教，一旁的學員忙著看，又忙著注水的同時分神了，忘了底座還沒放，水一直加卻也一直流，雖然，唐芯老師開過不少課程，也教了不少學員開店，不過，對於初階班學員上起課來的歡樂氣氛，卻讓老師也很開心，希望大家從輕鬆的氣氛中學習。

周雅玲說，今天也很開心的是雅玲又充當老師的小助手，到各桌去幫我們這些新進的同學，因為他們上沒幾堂課，我就充當起小老師，將這幾年對咖啡的認識作分享，和他們共勉之，分享經驗一起學習沖出好咖啡。