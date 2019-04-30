台中市議會來取經 新北市送公托秘笈

2019-04-30 19:44 觀天下 記者許端驛／淡水報導



台中市議會考察團到淡水區新興公共托育中心舉行觀摩交流活動，新北市特別送上一本公托秘笈，有詳細的設置資料。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 台中市議會沈佑蓮等十多位市議員、台中市社會局長李允傑及市府局處首長等二十多人的考察團，今(30)日到淡水區新興公共托育中心舉行一場觀摩交流活動，新北市特別送上一本公托秘笈，有詳細的設置資料，希望讓台中市能順利在四年之內，增加18所的公共托育及公托家園。

台中市政府社會局長李允傑說，過去台中公共托育數量只有5所，看在新北市的成功經驗，台中市長盧秀燕希望可以出團參訪，帶回許多寶貴學習，讓台中也能夠發展良好的公托環境。

台中市議會考察團召集人沈佑蓮員表示，過去台中市所遇到的困難，就是用地取得問題，藉由這次的參訪，學習到如何運用協調閒置空間，另外就是成立跨局處的溝通與專業市府單位，才能夠讓台中發展公托中心。

新北市副祕書長邱敬斌說，新北市到現在已經設置60處公共托育中心及12處公共親子中心，累計服務已超過394萬人次，希望能夠將這些經驗分享給其他縣市。

這次的交流活動，參訪了淡水區新興公共托育中心，新北市還送了一本公托秘笈，裡頭有詳細的資料，新北市府成立專責的工作團隊，並聯合18個局處室全力配合，透過需求評估與規劃，另外新北市也將在未來推展企業設置公托中心，讓公共托育更進階。

另外，台中市府也期許，未來四年之內增加18所的公共托育及公托家園。