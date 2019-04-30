北市文化基金會5年人事費增1.9億 議員批藏錢又藏人

2019-04-30 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



北市文化局附屬單位文化基金會，近5年的用人預算遭質疑。台北市議員游淑慧下午在議會教育部門質詢指出，文化基金會從103年到108年的用人預算，已增加至1.9億，比文化局本部還多，平均一年增加2000多萬，相當不合理。北市文化局長蔡宗雄說，若在藝文和專業領域上算合理，游淑慧則反批文基會藏錢又藏人。

游淑慧說，文化基金是文化局的附屬單位，但延攬用人均超過文化局本身，這合理嗎？那還要文化局做什麼？

另外，她統計，從103年到108年，文基會用人的預算，增加至1.9億，比文化局的1.8億還多，平均一年增加2000多萬，如果人事和業務量都成等比成長，那沒有話說，但其實沒有，業務才成長25%，人事成長了60%。

蔡宗雄則說，其實文基會有新增業務，例如剝皮寮等，且文基會的自籌款也增加。 但游淑慧不認同，並追問人事是否還會繼續增加？蔡說目前不會 ，但還是要看規畫，如果未來北藝在文基會下，就會增加，要看實際業務。

另外，游淑慧發現，根據105年、106年的決算，這兩年文基會多聘了10人，但人事費為何多了2369萬？蔡宗雄回答他並不清楚，回去後了解再給議員答覆。