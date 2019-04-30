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北市消陳子喬婉拒業者慰勞 當選廉能楷模

2019-04-30 16:29中央社 台北30日電

北市消防局今天表示，服務近5年的光明分隊分隊長陳子喬平日戮力勤務推動，去年婉拒業者慰勞所贈禮盒並通報政風室登錄，廉潔風範當選台北市政府107年度廉能楷模。

北市消今天發布新聞稿表示，陳子喬為中央警察大學消防學系畢業，於民國103年通過消防三等特考後，分發至台北市消防局服務，迄今服務近5年，歷經火災預防科組員、石牌消防分隊分隊長及光明消防分隊分隊長等職務歷練。

北市消指出，日勝生加賀屋國際溫泉飯店業者去年2月6日為感謝北市消平日辛勞指導飯店消防安全檢查，便由飯店副理致贈7袋禮盒，陳子喬雖當場婉拒、退還，但業者堅持贈送之下，只好先行收下，並隨即通報第四大隊及政風室受理登錄。

事隔3天之後，陳子喬率小隊長及責任區同仁親訪日勝生加賀屋國際溫泉飯店業者，表明分隊明確落實相關業務是為提升各場所消防安全，以保障人民生命財產安全，委婉將禮盒全數退還業者。

北市消表示，此次受贈財物事件因依北市府公務員廉政倫理規範處置妥當，且維護北市府優良公務文化，陳子喬獲得北市府表揚並當選107年度廉能楷模。

除此之外，陳子喬擔任外勤單位主管一職，不但戮力推動轄內勤業務正常運作及進步外，公、私都力求秉公處理和關心，北市消說，陳子喬在公務之餘仍不斷提升、精進自我體能和專業救災技能，足堪公務人員表率。

陳子喬表示，獲選為107年度廉能楷模，感到萬分榮幸，未來將秉持依法行政、服務市民理念，戮力從公。

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