北市非法日租套房至少上千家 北市府挨批視而不見

2019-04-30 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市合法旅館家數為643家，但日租套房估計可能高達上千家，台北市議員潘懷宗下午在議會教育部門質詢指出，近4年檢舉日租套房件數共2440件，觀傳局稽查件數卻一模一樣，質疑有民眾檢舉，觀傳局才會前往稽查，難道不檢舉，就視而不見，批評市府放縱日租套房設立。

潘懷宗質詢日租套房稽查人力不足，僅6人且近兩年超過半數離職，且全數都為約聘人員，其主要工作內容為受理日租套房檢舉、現場及網路搜證、違法經營行為人查調及開立裁處等相關事宜，要以6人面對全北市潛藏的日租套房，工作相當繁重。

潘懷宗說，民眾檢舉違法日租套房件數，105年989件、106年579件、107年688件，今年1至3月也有184件，中央交通部去年10月訂定通過檢舉違反發展觀光條例規定案件獎勵辦法，希望透過獎勵民眾檢舉的方式稽查非法日租套房，但市府卻未編列預算，也無法獎金。

潘懷宗說，該獎勵辦法，領到獎勵的條件也太過嚴苛，北市迄今無人符合獎勵標準，因為獎勵辦法中，要求民眾檢附的資料，包括要有匯款單據，甚至是帳戶，檢舉人很難取得，建議觀傳局應研議市府的獎勵標準或提高獎勵。