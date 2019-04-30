親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

北市非法日租套房至少上千家 北市府挨批視而不見

2019-04-30 16:02聯合報 記者楊正海╱即時報導

北市合法旅館家數為643家，但日租套房估計可能高達上千家，台北市議員潘懷宗下午在議會教育部門質詢指出，近4年檢舉日租套房件數共2440件，觀傳局稽查件數卻一模一樣，質疑有民眾檢舉，觀傳局才會前往稽查，難道不檢舉，就視而不見，批評市府放縱日租套房設立。

潘懷宗質詢日租套房稽查人力不足，僅6人且近兩年超過半數離職，且全數都為約聘人員，其主要工作內容為受理日租套房檢舉、現場及網路搜證、違法經營行為人查調及開立裁處等相關事宜，要以6人面對全北市潛藏的日租套房，工作相當繁重。

潘懷宗說，民眾檢舉違法日租套房件數，105年989件、106年579件、107年688件，今年1至3月也有184件，中央交通部去年10月訂定通過檢舉違反發展觀光條例規定案件獎勵辦法，希望透過獎勵民眾檢舉的方式稽查非法日租套房，但市府卻未編列預算，也無法獎金。

潘懷宗說，該獎勵辦法，領到獎勵的條件也太過嚴苛，北市迄今無人符合獎勵標準，因為獎勵辦法中，要求民眾檢附的資料，包括要有匯款單據，甚至是帳戶，檢舉人很難取得，建議觀傳局應研議市府的獎勵標準或提高獎勵。

觀傳局長劉奕霆指出，稽核人力已經向人事處申請，明年應能增加6至8人。市府明年也已編列189萬，做為檢舉獎金的預算，檢舉獎金為裁罰金額的15%，最高不超過10萬。至於檢舉獎金條件過於嚴苛，市府可研擬檢舉獎金辦法，但還是會和中央溝通。

台北市議員潘懷宗(左)下午在議會教育部門質詢日租套房多，市府視而不見。記者楊正海...
台北市議員潘懷宗(左)下午在議會教育部門質詢日租套房多，市府視而不見。記者楊正海/攝影
分享

北市潘懷宗
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

北流音樂中心再做壓力測試 北市府承諾邀張惠妹來跳一跳

2019-04-30 15:50

中和景新街騎樓禁停機車 下月13日起取締違規

2019-04-30 16:27

「荷」報！ 板橋河濱公園濕地荷花開始綻放

2019-04-30 14:45

全陶瓷超療癒市集 這周末陶博館開賣

2019-04-30 13:00

新北線上學英文 可幫爸媽換買菜金

2019-04-30 11:58

大巨蛋因「偉大國父」限高挨轟 柯P：我也講不出理由

2019-04-30 11:58

首屆波士頓台灣影展 新北市紀錄片獎優選片也能看到

2019-04-30 11:24

五一勞動節非假日 北市府停車位正常收費

2019-04-30 11:10

熱門文章

防撞踏出第一步！基隆斑馬線退縮選定信一、義四路口

2019-04-30 14:36

86歲紅茶西施 躍上商標LOGO

2019-04-29 23:58

台南山海圳綠道電線地下化 自行車道更美麗

2019-04-30 11:26

嘉市科技中心 機器人打招呼

2019-04-29 23:43

嘉義科技中心有機器人 市長驚呼「好神奇」

2019-04-29 18:20

北市校園消防安檢狀況多 議員：出事誰負責

2019-04-29 23:46

草屯富頂路區域管線全汰換 台水籲包容交通受限

2019-04-30 14:22

年刊景點立體化 地方推廣循書「走讀草鞋墩」

2019-04-30 14:36

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top