北流音樂中心再做壓力測試 北市府承諾邀張惠妹來跳一跳

2019-04-30 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲上周六在台北流行音樂中心表演廳出席「北流來襲」公開功能測試時，被問到歌手張惠妹演場會規模大，但無法在台北小巨蛋「跳」，柯文哲則說，「她可以在這個地方，6000人跳兩場」；對此，台北市議員游淑慧下午在教育委員會質詢文化局，是否會依市長指示邀請張惠妹來「跳一跳」，北市文化局長蔡宗雄承諾會依藝人檔期，積極邀請。

北流上周六進行壓力測試，當天現場有1600人，但游淑慧說，北流滿席是6000人，上周六的測試只測出三成，，應該逐步增加人員，再做一次壓力測試。另外，北流的預算大部分中央，立法院也認為應再做一次測試。

游淑慧還點出北流的停車位不足，汽車293格、機車583格，若一台機車載來2人、一台汽車載3人，也滿足不到三成，只能載2000多人來。她說壓力測試規畫，應該是一場比一場符合實際樣貌，但市府只做三分之一，不要自己騙自己 ，起碼要到六成、3600人，停車位不夠的問題，市府也不要自欺欺人。

至於柯文哲說要邀張惠妹跳兩場，游淑慧說，小巨蛋會產生震動，北流有沒有？應該也要請張惠妹來跳一跳，也算是一種壓力測試。