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全陶瓷超療癒市集 這周末陶博館開賣

2019-04-30 13:00聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

全台首創全陶瓷市集這周末在鶯歌陶博館登場，各種鍋碗瓢盆、居家裝飾、療癒小物等都可...
全台首創全陶瓷市集這周末在鶯歌陶博館登場，各種鍋碗瓢盆、居家裝飾、療癒小物等都可以在這裡找到，還有提供700份打卡好禮。圖／陶博館提供
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全台首創全陶瓷市集這周末在鶯歌陶博館登場，各種鍋碗瓢盆、居家裝飾、療癒小物等都可以在這裡找到，還有提供700份打卡好禮。現場也有吃食攤位，為提倡環保，主辦單位請參加民眾自備提袋。

新北市文化局所屬鶯歌陶博館這周末兩天的上午10點至下午5點，在陶瓷藝術園區小陶窩前廣場舉辦「大市小集．台灣首創全陶瓷市集」，是陶博館年度特展「飲食物語─陶瓷器皿與文化的日常」的系列活動之一。

該全陶瓷市集邀請參展藝術家前去擺攤，現場販售高貴不貴又獨一無二的手工陶瓷商品。除了周末兩天，周五下午2點到4點更在1樓陶藝舞台舉辦「經驗分享圓桌茶會」，邀請成功的陶瓷品牌經營者分享自身經驗，給有志從事相關行業的人建議。

參加市集的藝術家及品牌有dearocat 牽牛花＊開了、Do do手作、JC Studio、Lazy Life Studio、NANA Design、山號窯事、有陶一家、耳邊、材創陶瓷、空心美術、剛剛好生活器皿、唐瑄、家佳製器、陳韋竹、陶＋、森寧陶藝工作室、台灣藝大陶瓷工作室、蔡佩儒、薄荷藍、卡樂陶、伴兜陶藝工作室、春煦陶、純陶趣創意工坊、適所、寶泥齋等25個陶瓷攤位。

還有Yukimasa幸將手作坊、沐豐品甜紅豆餅製所、怪樂窯、路人甲s Coffee TOGO、鶯歌彧飯糰等5個美食攤位，共計30個攤位。為提倡環保，請參與的民眾自備提袋，活動屆時僅提供陶博館環保袋，需要的人可於當天在市集擺攤時間內完成按讚、拍照打卡等任務就可獲得1個，2天限量700個，換完為止。

周五茶會免費參加，需事先報名，限量80名，預約網址https://reurl.cc/L2714，或上陶博館官方網站www.ceramics.ntpc.gov.tw及粉絲專頁www.facebook. com/YCMuseum查詢。

全台首創全陶瓷市集這周末在鶯歌陶博館登場，各種鍋碗瓢盆、居家裝飾、療癒小物等都可...
全台首創全陶瓷市集這周末在鶯歌陶博館登場，各種鍋碗瓢盆、居家裝飾、療癒小物等都可以在這裡找到，還有提供700份打卡好禮。圖／陶博館提供
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