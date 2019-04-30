新北線上學英文 可幫爸媽換買菜金
學英文幫爸媽轉買菜金，新北市教育局「親師生平台」與「LearnMode學習吧平台」合作推出「傳『說』對決．『閱』多越好」，即日起至6月14日，國中小學生登入親師生平台，每天10分鐘學習「悅閱欲試-成語故事」、「一眼看天下-國際新聞」及「初級英文閱讀」課程，完成朗讀或測驗，換取活動點數還可綁定全聯福利卡。
新北市教育局表示，不限定載具，用桌電、平板或手機都可以玩。線上活動透過AI機器人的中、英文課程，幫助學生養成閱讀習慣，並訓練閱讀理解能力，還能幫助學生練習朗讀口說，搭配線上即時測驗檢核學生的閱讀理解程度，提供多元化學習模式。
海山國小教師蘇家瑩說，學生經由AI機器人的幫助反覆練習，增進英文學習興趣及聽說能力，國際新聞結合時事，同時介紹該國家的人文、地理，讓學生更有國際觀。例如「一眼看天下-國際新聞」中，有「為了氣候變遷，瑞典少女罷課救地球」、「新加坡小販文化，將申請列入聯合國文化遺產」等。
該平台可以累積點數在商城兌換，除可換文具，還可以綁定全聯福利卡卡片，幫家人賺買菜金。教育局表示，「新北市親師生平台」至今已介接20餘項學習資源及平台，包括PaGamO遊戲學習平台、均一教育平台、酷課雲及1know等，所有學習歷程都可以轉換成點數，兌換實質獎品，相關活動訊息可下載「新北校園通APP」或至學習吧https://www.learnmode.net/activity/content/1585查詢。
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