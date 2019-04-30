新北線上學英文 可幫爸媽換買菜金

2019-04-30 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



學英文幫爸媽轉買菜金，新北市教育局「親師生平台」與「LearnMode學習吧平台」合作推出「傳『說』對決．『閱』多越好」，即日起至6月14日，國中小學生登入親師生平台，每天10分鐘學習「悅閱欲試-成語故事」、「一眼看天下-國際新聞」及「初級英文閱讀」課程，完成朗讀或測驗，換取活動點數還可綁定全聯福利卡。

新北市教育局表示，不限定載具，用桌電、平板或手機都可以玩。線上活動透過AI機器人的中、英文課程，幫助學生養成閱讀習慣，並訓練閱讀理解能力，還能幫助學生練習朗讀口說，搭配線上即時測驗檢核學生的閱讀理解程度，提供多元化學習模式。

海山國小教師蘇家瑩說，學生經由AI機器人的幫助反覆練習，增進英文學習興趣及聽說能力，國際新聞結合時事，同時介紹該國家的人文、地理，讓學生更有國際觀。例如「一眼看天下-國際新聞」中，有「為了氣候變遷，瑞典少女罷課救地球」、「新加坡小販文化，將申請列入聯合國文化遺產」等。