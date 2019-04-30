大巨蛋因「偉大國父」限高挨轟 柯P：我也講不出理由

2019-04-30 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



大巨蛋。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

大巨蛋爭議至今仍未解決，不過台北市長柯文哲三月訪美演講時，談到大巨蛋問題，卻語出驚人地表示，大巨蛋要拆很難，是因為球場在地面下 10.5 公尺，這是因為當時大巨蛋蓋在國父紀念館對面，所以它的高度不可以超過國父紀念館，為了表示我們對世界偉人的尊敬。

不過台北市議員王世堅今在議場質詢時則是痛批，明眼人一看就知道，大巨蛋比國父紀念館高，但柯文哲卻是睜眼說瞎話，這才是玩弄意識形態，也凸顯柯文哲的無知。

根據體育局長李再立的說明，大巨蛋僅管下沉10.5公尺，地面上則有65公尺高度。不過國父紀念館樓高僅30.4公尺，大巨蛋高度超過60公尺，已經是國父紀念館的2倍。

對此，柯文哲表示，大巨蛋是因為國父紀念館在那裡，國父紀念館旁邊有限高，之所以會注意到這個，是因為中正紀念堂旁邊的新營社區海砂屋要都更，也是被限高，後來都市計劃準則還特別去修改，把中正紀念堂旁邊的限高放寬。

柯文哲說，所以自己才知道國投去看，國父紀念館那邊也有。坦白講，大巨蛋著場館設計在地底下10.5公尺，當年為了挖這個，要多花多少錢啊。

柯文哲直言，為什麼要限高，「我也講不出理由」，如果是他，早就不理了，整個大巨蛋的逃生設計會好很多，不過現在講這個都太慢了。

不過媒體追問，大巨蛋限高似乎是因為都市設計的關係，柯文哲則說，但是有什麼理由，中正紀念堂、國父紀念館旁邊要限高，其他的都不用，就是為了偉大建築在那裡，隨後更深深的嘆了一口氣說「這個理由......」。