萬芳醫院 5月4日推母親節靜脈曲張免費篩檢

2019-04-30 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



「靜脈曲張」俗稱「浮腳筋」又稱 「靜脈瘤」，萬芳醫院5月4日推出「母親節靜脈曲張篩檢」提供200個免費篩檢名額。圖／萬芳醫院提供 分享 facebook

下周日（5月12日）就是母親節了，台北萬芳醫院為此於5月4日早上9點推出「母親節靜脈曲張篩檢」，於萬芳醫院一樓大廳提供200個免費篩檢名額，呼籲辛苦的媽媽們也要重視自身血管健康。

萬芳醫院心臟血管外科主治醫師莊民楷指出，女性在一生中產生靜脈曲張的機會約20%，「靜脈曲張」俗稱「浮腳筋」又稱 「靜脈瘤」，是指靜脈血管內的血流因靜脈壁或靜脈瓣膜脆弱而使血流積聚無法回流心臟，常見於許多需要長期站立工作者，像是學校老師、髮型設計師、廚師、服務業從業人員、店員等，久坐不動的上班族也是危險族群，

莊民楷表示，孕婦由於受到荷爾蒙影響，子宮壓迫骨盆靜脈回流，腹內壓增加也因此容易出現靜脈曲張；凡有出現靜脈曲張的血管，更要小心可能併發的皮膚潰瘍、血管栓塞與惡病病變等。

他說，萬芳醫院每年舉辦「靜脈曲張」篩檢活動，去年篩檢發現6至7成民眾有異常情況，靜脈曲張嚴重程度不一，也有少數深層靜脈栓塞的病人；深層靜脈栓塞與靜脈曲張不同，是深部靜脈產生血凝塊，阻礙血液回流，也稱為「經濟艙症候群」，通常發生在下肢，形成原因為長時間維持同一姿勢，症狀是水腫、漲痛及溫度升高等，需妥善治療避免產生併發症。