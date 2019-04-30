首屆波士頓台灣影展 新北市紀錄片獎優選片也能看到

2019-04-30 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



2019第九屆新北市紀錄片獎於26日揭曉12部優選作品，而美國波士頓一群在地台灣青年，也將在5月發起2019第一屆「波士頓台灣影展」，其中，入選的兩部影片就是從新北市紀錄片獎的短片獎金開始拍攝，新北市新聞局長蔣志薇表示，新北市長期支持紀錄片拍攝，也期待與海外影展合作，一起推動城市交流。

近年來，台灣的開放與多元激發出許多部深具生命意義與啟發性的紀錄片，波士頓就有一群熱愛紀錄片的台灣青年，利用他們來自不同領域的專業背景，在2019年初成立了波士頓台灣影展團隊，在討論過後，選出藝術成就高且深受觀眾喜愛的台灣新電影，介紹給波士頓觀眾。

波士頓台灣影展新聞聯絡人蕭明華說，他們團隊構思影展的理念，是希望能回應海外僑社尋求文化根源之餘，讓影展更具有世界性，並讓海外離散的亞裔社群和美國多種族族裔社會也能一起來關注台灣電影。

蕭明華說，策展團隊今年選出6部具有生命反思的台灣紀錄片，而這6部剛好在描述人生從年輕到死亡的3個不同階段的旅程，影片「疾風魅影·黑貓中隊」及「我們的青春在台灣」是描繪相隔40年不同世代青年為家國赴湯蹈火的情懷與大環境的無奈，「後勁：王建民」及「紅盒子」述說中年成名後面對家庭矛盾和對理想的堅持，「那個靜默的陽光午後」和「看不見的台灣」則是以以「明白慈悲」的理念和幽默喜劇手法，表現超越生死和歷史創傷的精神關懷。

新聞局長蔣志薇表示，這6部將在波士頓台灣影展播出的影片中，其中，「我們的青春在台灣」及「那個靜默的陽光午後」這2部的起步，就是從新北市紀錄片獎的短片獎金開始拍攝，蔣志薇說，新北市政府長久以來都非常支持及鼓勵紀錄片的拍攝與創作，讓很多台灣優質的紀錄片可以在海外嶄露頭角，未來也非常樂意與海外影展合作，透過影片一起推動城市交流。