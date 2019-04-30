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五一勞動節非假日 北市府停車位正常收費

2019-04-30 11:10聯合報 記者劉柏均╱即時報導

依照行政院規定，5月1日勞動節屬於特定節日，並非一般放假的紀念節日，台北市政府停管處考量仍有民眾上班上課的需求，當天公有停車場皆照常收費。

台北市停管處表示，因應往年勞動節仍有上班上課的停車需求，今年依照過往，針對停管處所管轄的立體、地下及路邊路外停車場都照常收費，而路邊裝卸貨及限時車位也都依照標誌牌告示收費。

停管處也提醒民眾，收到繳費通知時，請記得在繳費期限內繳交停車費，以免停車費繳費逾期。

5月1日勞動節，台北市停管處表示並非一般放假紀念節日，仍有上班上課停車需求，當天...
5月1日勞動節，台北市停管處表示並非一般放假紀念節日，仍有上班上課停車需求，當天公有停車場皆照常收費。記者劉柏均／攝影
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