五一勞動節非假日 北市府停車位正常收費

2019-04-30 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉柏均 ╱即時報導



依照行政院規定，5月1日勞動節屬於特定節日，並非一般放假的紀念節日，台北市政府停管處考量仍有民眾上班上課的需求，當天公有停車場皆照常收費。

台北市停管處表示，因應往年勞動節仍有上班上課的停車需求，今年依照過往，針對停管處所管轄的立體、地下及路邊路外停車場都照常收費，而路邊裝卸貨及限時車位也都依照標誌牌告示收費。